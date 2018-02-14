نادين نجيم وعابد فهد يبدآن تصوير “طريق”

أعلن مدير شركة “الصبّاح للاعلام” المنتج صادق الصبّاح انطلاق المسلسل الرمضاني “طريق”، بطولة نادين نسيب نجيم وعابد فهد، وغرّد قائلاً: في “يوم عيد الحب، يبدأ بعد ساعات تصوير مسلسل “طريق” في إحدى القرى اللبنانية”، مضيفاً: “في يوم عيد الحب اختار فريق العمل أن يبدأ مشواره برحلة أتمناها لهم ان تكون مليئة بالحب والدفء والنجاح”. وتابع: “رشا شربتجي، نادين نجيم عابد فهد وجميع فريق العمل نحن بانتظاركم برمضان المقبل”.

يذكر أنّ المسلسل مأخوذ من رواية للكاتب الكبير نجيب محفوظ، وإخراج رشا شربتجي.

وكانت نادين احتفلت أخيراً بعيد ميلادها في المستشفى التي دخلتها بعد وعكة صحية أصابتها، ونشرت نجيم صورة وهي على سرير المرض وإلى جانبها والدتها وصديقاتها حيث بدت تقطع قالب الحلوى على الرغم من مرضها. قبل أن تتعافى وتغادر إلى منزلها، لتباشر تصوير عملها لرمضان المقبل.