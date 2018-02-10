“نادي الخجل”… كوميديا الواقع النفسية

كتب – مفرح حجاب:

قدم المعهد العالي للفنون المسرحية عرض “نادي الخجل” ضمن عروض الدورة الثامنة من مهرجان “الكويت الدولي للمسرح الاكاديمي” بمسرح “حمد الرجيب”، وهو من تأليف الكاتب ماكس رينيه واعداد واخراج يعقوب حيات وتمثيل عبدالحميد الحسيني، آية الغمري، محمد الانصاري، محمد المنصوري، عبدالله الهويدي، اسماعيل كمال وغيرهم.

تدور احداث المسرحية حول شاب خجول يجد صعوبة في التواصل مع من حوله رغم وظيفته في دليل الهاتف التي تحتم عليه التعامل مع جميع انماط البشر، وتتفاقم هذه المعاناة لا سيما عندما يرتبط بطل المسرحية “بيير” مع فتاة تحاول بدورها ان تحطم هذا القيد عن خطيبها، ونتابع ذلك من خلال مجموعة مواقف ساخرة قدمها المخرج بصورة فانتازية معتمدا على ادواته، خصوصا الممثلين الشباب الذين اضفوا البهجة بأدائهم المتزن وتناغمهم وخفة ظلهم واستعراضهم الكوميدي، حيث بدا واضحا الاشتغال على كوميديا الموقف بالتوازي مع بعض “الافيهات” التي لاقت استحسان الحضور.

منذ الوهلة الاولى اشركنا المخرج في لعبته المسرحية، لا سيما عندما كسر الجدار الرابع، ووضع بعض ديكوراته في الصالة وجعل منها مسرحا للاحداث، ليمد جسور التواصل مع الجمهور، ويؤكد على ان الموضوع يلامس الواقع، وعلى مستوى السينوغرافيا اعتمد المخرج على قطع بسيطة من الديكور خدمت فكرة المسرحية وتعامل مع الممثلين بذكاء وساهم التوزيع الجيد للديكور على الخشبة في استغلال فضاء المسرح باريحية فكانت حركة الممثلين سهلة، كما عبرت الاضاءة عن الدلالات المطلوبة الى جانب الموسيقى والمؤثرات.