نادي المصارف كرم أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وداعميه

اقام نادي مصارف الكويت حفله السنوي لتكريم أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الأجتماعية والرياضية والاعلامية وممثلي الجهات الراعية والداعمة تقديرا لجهودهم في إنجاح الأنشطة والبرامج والفعاليات التي نظمها النادي لموسم 2017 برعاية الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي وحضور الشيخ فهد جابر العلي والشيخ فهد نايف الجابر ومدير عام شؤون مجلس إدارة البنك الاهلي الكويتي فوزي الثنيان والعميد محمد المحميد نائب مدير عام الإدارة العامة للاطفاء لقطاع المكافحة بالانابة ورئيس مجلس إدارة الناد فاضل المندي ونائبه يوسف الرويح وامين سر النادي جاسم الحيدر والمدير العام عباس البلوشي وأعضاء مجلس الإدارة وذلك في فندق المارينا .

استهل الحفل بكلمة ترحيبية القاها المدير العام عباس البلوشي ثم القى الدكتور حمد الحساوي كلمة اشاد فيها بجهود جميع العاملين في نادي المصارف ، مؤكدا أن اتحاد المصارف سيظل داعما رئيسيا لانشطة وعمل النادي في جميع المجالات.

ثم القى رئيس مجلس الإدارة فاضل المندي كلمة رحب فيها بالحضور وشكر كل من ساهم في دعم انشطة النادي من جهات حكومية او خاصة كما اثنى على جهود اعضاء اللجان المبذولة خلال الموسم المنصرم ودورهم الاساسي في تفعيل وانجاح برامج وفعاليات النادي.

واكد المندي حرص ادارة النادي على تقديم البرامج والفعاليات التي تدعم التواصل بين اسرة القطاع المصرفي . بدوره اعرب الشيخ فهد جابر العلي عن سعادته بتواجده في هذا الحفل ، قائلا: « لقد اثلج صدري الدور الذي يقوم به نادي المصارف من انجازات لرفع شأن دولة الكويت .

وتخلل الحفل عرض لفيلم عن انجازات النادي في العام 2017 تلا ذلك سحب الجوائز وتوزيع الهدايا القيمة المقدمة من عسل معجزة الشفاء وفندق المارينا وسفريات الطواف وعدد من الجهات الراعية .

واختتم الحفل بتكريم أعضاء مجلس الإدارة ، ثم لجان النادي والجهات المتعاونه، ودعي الحضور إلى مأدبة عشاء اقيمت للمناسبة.