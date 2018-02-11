ناشط سويدي يندد بالانتهاكات في فلسطين

ستوكهولم – الأناضول: واصل الناشط السويدي بنيامين لادران (يهودي) رحلته التي بدأها من بلده السويد، في أغسطس العام 2017، قاصداً فلسطين مشياً على الأقدام، للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وقال لادرا (25 عاماً) إنه قرر أن ينطلق بالرحلة بعد أن قضى ثلاثة أسابيع في فلسطين في يونيو العام 2017، موضحاً أنه “قرر إخبار العالم بالوضع في فلسطين”.
وأضاف “صدمت بما رأيت هناك والجنود الذين يمشون على طول الشوارع يحملون مدافع رشاشة من طراز أم 60”.
وأشار “سمعت قصصاً عن نحو 300 طفل في السجون الإسرائيلية، وممارسات اغتصاب في المنازل”، مضيفاً “عدت وأردت أن أفعل شيئاً للتوعية بانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين”.
ويتحرك لادرا دائماً وهو يحمل علماً فلسطينياً على ظهره، بينما يضع الكوفية الفلسطينية على كتفيه.
وقال إن “الخطة ستستمر من خلال بلغاريا وتركيا وسورية ولبنان ومرة أخرى عبر سورية إلى الأردن، وإذا لم أستطع الدخول إلى فلسطين فسأحاول إبلاغ وسائل الإعلام بذلك”.
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