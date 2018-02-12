استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، بقصر بيان أمس، وزير الدولة لشؤون الدفاع والخارجية في سنغافورة د.محمد مالكي بن عثمان والوفد المرافق له.

رحب الوزير الصباح بالضيف والوفد المرافق له، متمنيا لهم طيب الإقامة، كما تم خلال اللقاء مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما استقبل الشيخ ناصر صباح الاحمد نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط الدكتور حافظ غانم يرافقه مدير مكتب البنك الدولي لدى الكويت الدكتور فراس رعد والوفد المرافق لهم.

وتم خلال اللقاء تبادل الاحاديث الودية ومناقشة الامور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

من جهة اخرى تلقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد رسالة تهنئة من وزير الدفاع لجمهورية منغوليا نياما إنخبولد، بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.

وقد تمنى وزير الدفاع لجمهورية منغوليا للنائب الاول دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله في خدمة وطنه وشعبه، كما قدم له دعوه لزيارة جمهورية منغوليا، وتمنى لدولة الكويت مزيداً من الرفعة والإزدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وقد بعث النائب الاول برسالة جوابية لوزير الدفاع لجمهورية منغوليا نياما إنخبولد عبر فيها عن شكره على هذه التهنئة مثمناً حرص واهتمامه بكل ما من شأنه تعزيز روابط التعاون والعلاقات المتبادلة بين دولة الكويت وجمهورية منغوليا