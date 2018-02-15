نأمل استمرار نجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه والعودة بالعراق إ لى مصاف الدول المتقدمة

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، بقصر بيان أمس وزير خارجية العراقي ابراهيم الجعفري ، والوفد المرافق له.

وأعرب النائب الأول خلال لقائه الجعفري أن استضافة الكويت لمؤتمر (إعادة إعمار العراق الدولي) أتى بمبادرة كريمة من سمو أمير البلاد القائد الاعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الاحمد، وتجسيداً لدور دولة الكويت في العمل الانساني.

وأكد ان هذه المبادرة أتت بتوجيهات سامية تدل على عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين ، متمنياً استمرار نجاح المؤتمر في تحقيق اهدافه والعودة بالعراق الى مصاف الدول المتقدمه وان يكون سبب في ازدهاره وتطويره ، كما تمت مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين.