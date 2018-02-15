“ناقلات النفط”: حصولنا على “أيزو 50001” يؤكد التزاماتنا الدولية تجاه حماية البيئة

قالت شركة ناقلات النفط الكويتية إن حصولها على شهادة المعيار العالمي (أيزو 50001) من منظمة المعايير العالمية في تطبيق نظام إدارة الطاقة يؤكد التزاماتها الدولية تجاه حماية البيئة من خلال التشغيل الأمثل لأسطولها البحري.

وأضافت الشركة في بيان امس أن الشهادة جاءت تماشيا مع رؤيته الرائدة في مجال النقل البحري للنفط والغاز المسيل، مبينة أنها حصلت على هذا التوثيق بعد إجراء تدقيق من قبل هيئة التصنيف العالمية (دي.ان.في.جي.ال) على أسطول ناقلاتها والإدارة التنفيذية خلال الفترة بين 12 إلى 14 فبراير الجاري.

وذكرت أن بهذا التوثيق تستمر الشركة مع نخبة شركات النقل البحري على المستوى العالمي في مجال التطبيق الأمثل لنظام إدارة الطاقة والذي من خلاله يضع النظم والاطر اللازمة لتقنين وتوفير الطاقة المستخدمة على ظهر الناقلات لرفع كفاءة الاستهلاك الى الحد الاقصى.