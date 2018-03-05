نانسي عجرم شاهدة على قصة حب كاظم الساهر

انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية، بخبر استعداد الفنان العراقي كاظم الساهر للزواج من التونسية سارة مقني، الأمر الذي دفع كاظم لان يرد ويوضح حقيقة الأمور.

وأحيا الساهر، حفلاً غنائياً في واشنطن ردّ خلاله على شائعات زواجه من تونسية، وقال: “لسة بعدني والله أنا لبستها خاتم الخطوبة ووعدت جمهوري أني يوم رح اتزوج سيعرف الجميع أني اتزوجت، بعدني ما اتزوجت لحد الآن”.

وبعد تأكيد كاظم للخبر، أكدت مصادر مقربة منه لبعض المواقع الإخبارية، أن النجمة اللبنانية نانسي عجرم، كانت الشاهدة الأولى على قصة حبه مع سارة التي كانت واضحة اثناء تصوير برنامج “The Voice Kids”، حيث كانت سارة ترافق كاظم في عدد كبير من الحلقات.

هذه الشابة، تواجدت مع الساهر في أماكن عدّة ومنها في كواليس برنامج “The Voice” قبل أن يعلن انسحابه منه، كما تواجدت اخيرا مع القيصر في الولايات المتحدة الأميركية ومن التقط الصورة الجماعية هو ابنه وسام. وقد تداولت الصورة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.