ناهد السباعي احتفلت بخطبتها

احتفلت الفنانة المصرية ناهد السباعي بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني في حفل عائلي في منزل والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، في حضور أسرتها وعائلة العريس المكونة من والدته وشقيقاته.

السباعي وبحسب الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت بفستان مخملي نسقت معه اكسسوارات من اللؤلؤ وابقت شعرها القصير منسدلا.

يذكر ان ناهد هي حفيدة الفنانين الراحلين فريد شوقي وهدى سلطان، وامها المنتجة ناهد فريد شوقي، ووالدها السيناريست والمخرج الراحل مدحت السباعي.