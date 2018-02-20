ناهد السباعي: والدي تزوج 18 مرة

كشفت الفنانة المصرية ناهد السباعي عن ان والدها المخرج والسيناريست مدحت السباعي تمتع بخفة ظل كبيرة جعلت النساء تحبه.

واضافت: انه كان يضحك والدتها كثيرا، لذلك احبته وتزوجته الامر الذي جعلها تتيقن من ان الرجل خفيف الظل تحبه النساء.

واشارت خلال حولها ضيفة على الاعلامية سمر يسري في برنامج “انا وأنا” الذي يعرض على شاشة “ONE”، الى ان والدها تزوج 18 مرة، ولكنها لا يمكن ان تتزوج من رجل مثله.

وذكرت ناهد انها تبحث عن رجل يحبها وحدها، لذلك تتأنى في اختياراتها لانها لا تحب الطلاق.