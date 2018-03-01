نبرة الحزن

بدا الشاعر اللي نبـرة الحـزن فـي مبـداه

وسـلّـم يـديـه لـوجـه ربّـــه وناصـيـتـه

علـى راس رجـمٍ خالـي الـبـال مايـرقـاه

والأنسـام تلعـب فــي شمـاغـه وطاقيـتـه

وقـف وقفـة اللـي باقـيٍ يـوم مـن دنـيـاه

ولمـح غالـي أحـلام الحـيـاه متعديـتـه

رقا بإنكساره وإلتفاته ودمعه وآه

وحوّل بضيقه وإستماته وتنهيتـه

نصيبـه متاهـاتٍ مـن الـبـؤس والمـأسـاه

هـذيـك متنطـحـتـه وذيـــك متقفـيـتـه

يـوم أن الغـلا جـزّه بسيفـه مـع المثـنـاه

تقـفـاه وقـتــه مـــن خـلافــه بجنبـيـتـه

وليفي عساني لـو عدمتـه ماعـدم أرضـاه

ولا أعـدم نبـاه وميلـت القلـب ناحيتـه

سقـا الله ليـالـي عوّدتـنـي عـلـى لامــاه

طريقـي علـيـه ووقفـتـي عـنـد ساريـتـه

قبـل تفتـح الدنيـا عيونـي عـلـى ذكــراه

وأنـا ماغفـلـت وغفـلـت الـشـي ماريـتـه

ليا أمسيـت فـي قطـع الخـلا مانـي بويـاه

ولا العـيـن شايفـتـه ولا الإذن موحـيـتـه

الا يـاوجـودي مـــن فـراقــه ويـاعــزّاه

وجـود الوحيـد اللـي شريـدة عـرب بيتـه

هو الله عطاه الصبر عنّـي وانـا

والله مـأخـلّـي جـــدارٍ مـأتـلـوّا بـزاويـتــه

عسـى الله يبـرّي ذمتـي مـن خطـا فرقـاه

كثر ما أنتظرتـه فـي الـدروب وتحريتـه

تــدور السنـيـن وكــل مـاقـدمـه يـلـقـاه

الأيــام عـجـلـه وأرذل الـعـمـر تالـيـتـه

تعرف المصايـب مـن تحنّـه ومـن تـدراه

مثـل ماتعـرف اللـي تـروح متوطيـتـه

الإنسـان ودّه ينحـرم مـن رغـد دنيـاه

ولاينحـرم مـن نـور عينـه وعافيـتـه

مطلق بن شويه