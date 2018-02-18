أقدم موسيقى مختلفة… تشبه الماضي بنكهة الحاضر

الغناء بالعربية الفصحى يرتقي بالذوق العام

القاهرة – أشرف عبد العزيز:

تمتد الجذور الموسيقية للمطربة والملحنة والشاعرة نبيلة معن لتراث الفن المغربي الأصيل فتمزجه مع موسيقى الجاز وتطوره في صورة بديعة تجمع بين عبق الماضي وشمس الحاضر، رافضة الانجراف مع تيار الأغنيات الحديثة، متخلية عن ملايين الدراهم المغربية مفضلة عليها الآلاف مقابل التمسك بالأصالة التي قدمتها في أربعة ألبومات كاملة، تمثل مشوارها مع الطرب والغناء الذي بدأته في سن السابعة عشرة ولم تنته منه بعد، فهي متمسكة بالتراث الأندلسي والمغربي والغرناطي.

تحرص نبيلة على “السيكا” ومتعلقة بأهداب “النهاوند”، متطلعة إلى الجاز الغربي، وهو ما لمسناه في أغنياتها الشهيرة “الطير العالي”، “دنيا”، “دلال الأندلس”، “الصينية لناس الغيوان”، “شمس العشية”، و”غزال فاطمة” وغيرها من روائع نبيلة معن ضيفة “السياسة” في الحوار التالي.

هل مهد لك ألبومك الأول “دنيا” الطريق إلى قلوب الجمهور؟

هذا الألبوم بمثابة التعارف مع الجمهور الذي وجد فيَّ موهبة غنائية مختلفة عن الأصوات المغربية الموجودة على الساحة وأهلني لاحياء كثير من الحفلات الغنائية سواء في المغرب أو خارجه، وكان فاتحة خير عليّ، حيث أعقبته بأربعة ألبومات أخرى هي كل رصيدي الغنائي خلال رحلتي مع الطرب التي تمتد عشر سنوات مع الألحان الجميلة.

لماذا تصرين على التراث المغربي رافضة التخلي عنه؟

هل هناك جمال وحلاوة ورقة أجمل من هذا التراث الذي جعل جذورنا الفنية ضاربة في الأرض أصولها ثابتة وفروعها في سماء الفن مغردة بأعذب الألحان وألطف الكلمات وارقها مجسدا حضارتنا الموسيقية العريقة التي تمثل واحة أمان في هجير صحراء الغناء العربي.

كيف نجحت في مزج الماضي الموسيقي بالحاضر الذي نحياه الآن؟

بتقديمه بأسلوبي الخاص ومزجه مع موسيقى الجاز بحيث يبدو قديما بروح العصر فيلتف حوله عشاق الموسيقى بمختلف ألوانها وتوزيعاتها متذوقين ثمار موسيقى الماضي بنكهة الحاضر وربما المستقبل فيكون طربا منفتحا على الحاضر في كل العالم.

كيف اختلف ألبومك الأول عن الثاني؟

تعلمت العزف على القيثارة بالمعهد ونظمت الشعر وعزفت الألحان الخاصة بي وأنا لم أتجاوز السابعة عشرة لأصدر أغنيتي الأولى بعنوان “دنيا” التي حملت عنوان أول ألبوماتي وأصدرته عام 2008، وتأثرت فيه كثيرا بمجموعة “ناس الغيوان” المغربية، خصوصاً في أغنية “الله يا مولانا” التي قدمتها مع الفنان عمرو السيد، وحققت نجاحاً ساحقاً وكذلك أغنية “أسينيا” أما في ألبومي الثاني “الطير العالي” فقدمت اثنتي عشر ة أغنية منوعة وتميز أيضا بالمزج بين التراث وروح العصر ثم أتبعتهما بألبومي “عيش حياتك” وأخيرا “دلال الأندلس” الذي أصدرته في العام الماضي.

لماذا استغرق الاعداد للألبوم الأخير أكثر من ثلاث سنوات كاملة؟

لأنني لا اهتم بالوقت مقابل تقديم فن جيد لا سيما أن الألبوم تضمن ألواناً تراثية منها الأندلسي والغرناطي، وأضفت اليه لمسة عصرية حديثة متمثلة في موسيقى الجاز وفي كل مرة كنت احذف وأضيف وأطور من محتوي الألبوم، حتى ظهر في أبهى صورة وكنت راضية عنه، كما استعنت في انتاجه بالمغنية الاسبانية كارمن باريس فخرج عملا متكاملا وحقق نجاحاً منقطع النظير في الأوساط الغنائية.

كنت قادرة على الانجراف لظاهرة من الغناء تحقق ملايين الدراهم بينما اكتفيت بالآلاف فلماذا؟

“قليل جيد خير من كثير غير مقنع”، ومنذ طفولتي لديَّ قناعة فنية معينة وأحب تقديم موسيقى تشبهني، وشخصيا متمسكة بجذور الأصالة ممزوجة بروح العصر، حتى لو كانت لا تحقق الملايين، فكيفي أنني راضية عما أقدمه من فن جيد بشهادة الجميع وبسببها أحييت العديد من الحفلات الغنائية في العالم منها كندا وفرنسا وغيرهما، فالعمل الجيد لا يضيع هباء أبدا مهما مرت السنوات.

كنت تابعة لمدرسة الفنان فريد الأطرش في التلحين والغناء معا، الم تشعري بالتشتت؟

اطلاقا فالتلحين والتأليف والغناء منظومة متكاملة تصب في بوتقة واحدة، واذا اختلت أي منها فسيكون الفشل هو المصير ولقد بدأت التلحين مبكراً لأني أعرف جيدا منطقة القوة والضعف في صوتي فانمي القوية وأتجاهل الضعيفة برغم ان صوتي خالٍ من الضعف، لذا نجحت أغنياتي التي لحنتها بنفسي مثل “حين قالت” أو” “الطير العالي” وغيرهما، واجد تجاوبا كبيرا جدا من الجمهور عندما أغني هاتين الأغنيتين تحديداً، وهذا يؤكد على اننا اقتسمنا الأحاسيس الراقية.

لماذا حرصت في كل ألبوماتك السابقة على أن تتضمن أغنيات باللغة العربية الفصحى؟

وظيفة الفنان أن يرتقي بالذوق العام، وما نقدمه للجمهور يجب أن يكون على قدر المسؤولية وراقياً يسمو بأرواحهم ووجدانهم، وأعتقد أن الغناء باللغة العربية الفصحى يحقق ذلك.

حتى لو كان جمهورها قليلا؟

كما أشرت، وظيفة الفنان ألا ينساق مع التيار الدارج ويقدم السهل ويخشى الصعب، وهنا يبرز التميز والجودة وعندما أصر على الغناء باللغة العربية، فسوف يكون لها جمهور يوما ما فحتى اليوم مع قصائد الفصحى التي غنتها أم كلثوم يحفظها الجمهور.

هل ترين أن الاعلام مقصر تجاه أغنيات اللغة العربية الفصحى؟

نعم، لا يتم دعمها اعلاميا من قبل كثير من وسائل الاعلام التي يجب ان تنتبه أكثر لتشكيل ذوق عام راقٍ يهفو إلى لغتنا العربية، وبالتأكيد ذلك يتطلب مجهودا ووقتا حتى نعود إلى قواعدنا سالمين ونقدر قيمة اللغة العربية في أغنياتنا.

هل التمسك بالأصالة هو سبب فوزك بوسام المكافأة الوطنية من درجة فارس بالمغرب؟

هذا الوسام هو بالفعل وسام على صدري لا سيما انه كان بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ52 لميلاد ملك المغرب محمد السادس في قصر مرشان بطنجة، ليؤكد على أن العمل الجيد يتم تقديره جيدا ويمنحني دفعه للأمام لبذل المزيد من الجهد لتقديم الغناء الرفيع، والتمسك مجددا بالأصالة.

لقبك معن أثار انتباه الكثيرين فماذا عنه؟

انتمي لأسرة معن الأندلسية الشهيرة، التي هاجرت من الأندلس لتستوطن وتعيش في “فاس” بالمغرب، ومن هنا جاء اللقب.

ما سبب نجاح اعادتك لتقديم أغنية “لما بدا”؟

نفس الأسباب السابقة من غنائها بطريقتي الخاصة مع دمجها بالموسيقى المعاصرة، فبدت مريحة للألباب فنجحت خصوصاً عندما تم بثها عبر قناتي الخاصة على موقع “يوتيوب”.