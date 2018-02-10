سعود السمكة

غادرنا قبل يومين الى الدار الآخرة، زميلنا وكبيرنا الاستاذ المعلم نبيل سويدان، كان رحمه الله كبيراً في تواضعه، أمينا في مهنيته، رفيعاً في خلقه, متميزاً في حرفيته، صادقاً وصدوقاً ومخلصاً ومحباً لجميع زملاء المهنة، لا يفرق بين زميل وآخر في تعامله كريماً، فيما يملكه من مخزون خبرة جمعها على مدى ستين عاما منذ أن تخرج في قسم الصحافة بجامعة القاهرة 1958.

كان رحمه الله مصري الجنسية، لكن الكويت كانت عنده توأم حبه، حيث تشارك مصر السكن في قلبه، كيف لا وهي التي احتضنته لاكثر من ثلاثة عقود، والذي بدوره اعطاها عطاء سخيا خلال رحلته فيها ثلاثين عاما… لم يكن نبيل سويدان مجرد صحافي بل كان مدرسة في الاعلام، تتلمذ على يديه الكثير من الزملاء، وهو احد القلائل الكبار الذين اثروا بعطائهم المميز الصحافة الكويتية، وهو احد الذين ساهموا بتطوير الصحافة الكويتية، وصنعوا العنصر الكويتي فيها من خلال ما كان يتمتع به رحمه الله من خبرة متراكمة حصيلة ستة عقود من السنين.

هذا النوع من الوافدين يستحقون منا كل الاحترام والتقدير، فقد اعطوا اكثر مما اخذوا ويكفي وضع عطاؤه في سن مبكرة هنا في الكويت، كافح لكي يعطي هذا البلد ويقدم له عصارة جهده، وخلاصة علمه، وهو في عز عطائه حين كان في مقتبل العمر، هذا النوع من الوافدين أمثال المرحوم نبيل سويدانساهموا مساهمة فعالة ومخلصة في نهضة الكويت على جميع الصعد فإذا كان نبيل سويدان عمل في الصحافة ومثله الكثير من الزملاء الوافدين الشرفاء الذين عملوا ومازالوا بكل شرف وامانة واخلاص فان غيرهم ساهم في حقل التطبيب والتعليم والمعمار وشق الطرق وبناء الجسور واثرى العمل الأدبي والثقافي والفني وساهم في وضع الدستور والتشريعات ووضع قواعد منظومة العدل.

نعم نبيل سويدان وجيله والذين اتوا من بعده وضعوا اللبنات الاولى للصرح الاعلامي الكويتي مرئيا ومسموعا ومقروءا ورعوه وليدا حتى شب ووقف على رجليه ووصل الى هذه المرحلة من النضج الاحترافي، لذلك مطلوب منا اليوم كشعب اعتاد ان يرجع الفضل الى اهله ان نقف لهذه المراجع والقامات نقدم لها كل الشكر على ما قامت به من تأسيسات للدولة الكويتية الوليدة حين كانت في بدايتها إذ لولا ذلك الجهد وتلك الخبرات التي شملت كل مناحي الحياة لما استطعنا ان نقوم لوحدنا بكل هذه المنجزات التي تعد مفخرة اليوم وان نرفض القلة من الاصوات التي تدغدغ عواطف البسطاء لاجل غايات انتخابية رخيصة حين تحرضهم على الوافدين، نعم قد يكون هناك مجرمون يحترفون مهنة تجارة الاقامات فيجلبون للبلد عمالة هامشية وغير منتجة تحمل معها الامراض والاوبئة وهذه مسؤولية الجهات الحكومية المختصة العاجزة عن معالجة هذا الامر وفق القوانين المرعية، فإذا كانت هذه المراجع العاجزة الحكومية لا تقوم بهذه المسؤولية فان هذه ليست مسؤولية الوافد الشريف صاحب المهنة المفيدة للبلد.

رحم الله الزميل نبيل سويدان رحمة واسعة واسكنه سبحانه فسيخ جناته والهم اهله ومحبيه وزوجته وابناءه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

سعود السمكة