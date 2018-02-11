نتائج لافتة لأكاديمية الأهلي بدوري كافا

حققت فرق اكاديمة الاهلي في الكويت نتائج لافتة في دوري كافا، حيث اكتسح فريق مواليد 2006 اكاديمية اي سي ميلان 4 – 1 اول من امس في مباراة قوية حفلت بالاثارة وتالق لاعبو اكاديمية الاهلي في احراز الرباعية بقيادة المدير الفني للاكاديمية هشام فؤاد.

كما فاز فريق مواليد 2008 على اكاديمية الفراعنة 3 – 2 حيث حسم ابطال الاكاديمية المباراة في الوقت القاتل، وضمن نفس الدوري ايضا فاز فريق مواليد 2009 على فريق اكاديمية سيلتك بهدفين مقابل هدف في مباراة قوية حسمها على عمرو في الوقت الاضافي.

وضمن دوري كافا ايضا تعادل فريق مواليد 2010 -2011 مع اكاديمية الفراعنة من دون اهداف في مباراة قوية من الجانبين، حيث تعد الفراعنة من الفرق القوية في البطولة.

وفي دوري ايفرتون تغلب فريق مواليد 2004-2005 على اكاديمية سيلتك 7 / 2 ويقدم الفريق نتائج مبهرة في البطولة.

بدوره اعرب محمد الشرقاوي مدير الاكاديمية عن سعادتة بنتائج الفرق المختلفة في الدوريات التي تشارك فيها، واضاف ان اكاديمية الاهلي تقدم مستويات لافتة واداء قويا كما ان اللاعبين يقدمون مباريات قوية، واشار الى ان هذا المجهود يعود للاعبين والمدربين حيث ان لهم دورا كبيرا في المستوى الذي وصل له اللاعبين، مثمنا

مساندة ودعم محمود عثمان المدير العام والعضو المنتدب لشركة التميز المالكة لاكاديمية النادي الاهلي، وتشجيعه للاعبين لتحقيق المراكز الاولى.