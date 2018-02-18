ميونخ (ألمانيا) – وكالات: أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمام مؤتمر ميونخ للأمن الذي اختتم أعماله أمس، إن بلاده ستواصل الضغط على إيران لتغيير سلوكها، فيما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالرد في حال تعرض اسرائيل لعدوان، في كلمة “استعراضية” نعتتها طهران بـ”الهزلية”، بعد أسبوع على أول مواجهة مكشوفة بين البلدين في سورية.

وقال الجبير، “نريد أن نقلل الاعتماد على البترول، نريد استثمارات جديدة، وكذلك نريد منح الشباب والنساء المزيد من الحقوق”، موضحاً أن “المتفجرات التي يستعملها الإرهابيون تأتي من إيران؛ لذا يجب أن تغير إيران سياستها إذا أرادت الدعم وأن نعاملها كدولة طبيعية”.

ولقت إلى أن “ايران هي من بدأت بالاعتداء كما أنها حاولت وساعدت في زعزعة استقرار لبنان وسورية والعراق والبحرين واليمن وأفغانستان وباكستان بخلاف بعض الدول الإفريقية، سنواصل الضغط على إيران لتغيير سلوكها”.

وأشار إلى أن إيران خططت لكل الاعتداءات في الخليج العربي وأعطت الصواريخ الباليستية للحوثيين والإرهابيين في البحرين ما يتعارض مع ما تقوله، ولابد أن تفهم أن سبب تعرضها لكل هذه العقوبات هو سلوكها.

ورحب بمشروع قرار للامم المتحدة مقدم من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا يدين طهران لعدم منعها وصول صواريخها الباليستية الى أيدي جماعة الحوثي اليمنية، قائلاً إن “الاجراء اذا أقر سيساعد في محاسبة ايران على تصديرها الصواريخ الباليستية للحوثيين والسلوك المتطرف والعنيف” في المنطقة بما في ذلك دعم جماعات ارهابية.

وأوضح الجبير أن بلاده بدأت “العملية السياسية في سورية” لوضع حد للصراع المندلع منذ 2011، متوقعاً أن “يكون الضغط على نظام (بشار) الأسد في الفترة المقبلة”.

من جانبه، وجه نتانياهو، خلال كلمته تحذيرا شديد اللهجة إلى طهران، ولوح بقطعة قال إنها ما تبقى من طائرة من دون طيار (درون) إيرانية أسقطتها إسرائيل فوق أراضيها الأسبوع الماضي، مضيفاً “لدي رسالة للطغاة في طهران لا تختبروا عزم اسرائيل!”.

وتوجه بعدها إلى وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف قائلا “هذه قطعة من الطائرة من دون طيار الإيرانية! هل تتعرف عليه سيد ظريف؟ لا بد من ذلك، فهي طائرتكم”.

واتهم نتانياهو مرة جديدة إيران بمواصلة تطوير السلاح النووي سرا رغم توقيعها الاتفاق الدولي الذي وضع حدا لبرنامجها العسكري، قائلاً إن طهران ستملك السلاح الذري بعد “عقد ونيف”.

وأضاف “حان الوقت لايقافهم الان” دون أن يحدد أي اجراء عسكري، مؤكداً أنهم “عدوانيون ويطورون صواريخ باليستية ولا يسمحون بالتفتيش. الطريق مفتوح أمامهم لتخصيب هائل لليورانيوم”، في اشارة للوقود اللازم للاسلحة النووية.

كما اتهم إيران بأن لها “نقاط شبه مذهلة” مع النازيين، مؤكداً أنه “بعد حيازتها اسلحة نووية، سيكون العدوان الإيراني خارجا عن السيطرة وسيستهدف العالم بأسره”.

وحذر نتانياهو من أن الدولة العبرية لن تسمح لايران بالحصول على موطئ قدم دائم على حدودها، مضيفاً “عبر وكلائها، الميليشيات الشيعية في العراق، والحوثيون في اليمن، وحزب الله في لبنان، وحماس في غزة، فإن ايران تلتهم مساحات شاسعة في الشرق الاوسط”، مضيفا أن “إسرائيل لن تسمح لنظام ايران بلف حبل الإرهاب حول أعناقنا”.

ورد ظريف الذي يشارك في المؤتمر غير أنه لم يكن حاضرا خلال كلمة نتانياهو، منددا بـ”سيرك هزلي لا يستحق حتى الرد عليه”، متهما إسرائيل باعتماد “سياسة العدوان والانتقام الجماعي ضد جيرانها”.

واتهم إسرائيل بالقيام بـ”عمليات توغل يومية في سورية، وبقصف سورية بصورة يومية ومنتظمة، ولمرة، تجرأ السوريون وأسقطوا إحدى طائراتهم، فوصفت المسألة بأنها كارثة”.

وازاء تصعيد الخطاب، قال المسؤول البرلماني الروسي ألكسي بوشكوف “تقصفون إيران، وماذا بعد ذلك؟ المسالة الإيرانية تتطلب التحرك بمسؤولية”.

من جهته، رأى وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري الذي كان من مهندسي الاتفاق النووي الإيراني، ان القول بأن إيران على وشك امتلاك قدرة نووية عسكرية أمر “غير صحيح في جوهره”.

إلى ذلك، استنتج رئيس مؤتمر ميونيخ فولفغانغ إيشنغر، في ختام المؤتمر خلاصة قاتمة من النقاشات التي دارت على مدار ثلاثة أيام.