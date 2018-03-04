القدس – وكالات:

عارض رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو تنظيم انتخابات مبكرة في حين حققت معه الشرطة في قضايا فساد عدة.

وقال نتانياهو قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة ليل أول من أمس، إنه “لا يوجد أي مبرر لذلك في حال توفرت الإرادة الحسنة، أنا لدي هذه الإرادة وآمل أن تكون كذلك لدى سائر الشركاء” في الائتلاف، حيث جاء تصريحه بعد أن تطرقت وسائل الإعلام إلى احتمال تنظيم انتخابات تشريعية في يونيو المقبل، بدلاً من نوفمبر العام 2019.

وأعرب عن الأمل في حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب حفل تدشين السفارة الأميركية في القدس في مايو المقبل، موضحاً أنه سيناقش هذه “الإمكانية” خلال لقائهما اليوم، في واشنطن.

من جهته، رجح وزير القضاء الإسرائيلي الأسبق يوسي بيلين فشل المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى تقدسيم مدينة القدس ظاهرياً من دون تقسيمها عملياً، وذلك لضمان حرمان المقدسيين من حقوقهم.

على صعيد آخر، ذكرت الشرطة الإسرائيلية أول من أمس، أنها ستعاود التحقيق مع نتانياهو، في قضية “بيزك”، المعروفة إعلامياً باسم “ملف 4000”.

من ناحية ثانية، ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، أمس، أن اليمين الحاكم في إسرائيل يواصل تعميق الاستيطان في أرض فلسطين عامة وفي القدس الشرقية خصوصاً.

ودانت التصعيد الاستيطاني غير المسبوق على امتداد الأرض الفلسطينية، مؤكدة مجدداً عدم شرعية الاستيطان.

في سياق آخر، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف أمس، إن القيادة الفلسطينية لم تتلق من الإدارة الأميركية سواء بشكل مباشر أم غير مباشر أي خطة أو ملامح لما يسمى “صفقة القرن” لعملية السلام.

في غضون ذلك، كشفت منظمة “كيريم نافوت” الإسرائيلية المتخصصة في قضايا أراضي الضفة الغربية في تقرير، أن 40 في المئة من قبور المستوطنين في الضفة الغربية بنيت على أراض ذات ملكية فلسطينية خاصة.

إلى ذلك، صدم سائق سيارة أمس، ضابطاً في الشرطة وإثنين من المارة، ثم أصيب بالرصاص في مدينة عكا.

وقال متحدث باسم الشرطة إن عملية الدهس لها “دوافع قومية”، مضيفاً “بعد التحقيق في الحادث، والوقوف على أسبابه، تبين أن دوافع العملية التي نفذها عربي من سكان الشمال، ذات طابع قومي”.

وفي الضفة الغربية، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان، أمس، بأن الأوضاع النفسية لغالبية الأسيرات في سجن الدامون صعبة، حيث أن الأحكام الأخيرة بحقهن كانت بمثابة صدمة لهن ما خلق حالة نفسية غير عادية، قد تزداد تعقيداً مع مرور الوقت.

وفي غزة، شارك عشرات الفلسطينيين أمس، في مهرجان تضامني مع المعتقلين في السجون الإسرائيلية، فيما شرعت طائرات زراعية إسرائيلية أمس، برش مبيدات كيماوية على الأراضي الزراعية الممتدة على طول حدود غزة الشرقية، وهي خطوة يعارضها الفلسطينيون.

وأعادت سلطات الاحتلال فتح معبر كرم أبو سالم بعد إغلاقه لخمسة أيام.