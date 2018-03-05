واشنطن – وكالات:

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في واشنطن، أمس، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يعتبره “صديقه الحقيقي”، خلال زيارة تمثل استراحة من متاعب قانونية ستبعده لبضعة أيام عن مشاكل السياسة الداخلية، وعلى رأسها الاتهامات بالفساد والأزمة الحكومية.

وتناولت المحادثات اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل والتصدي للنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط وطموحات طهران النووية، ما يتيح فرصة للجانبين لتشكيل جبهة مشتركة ضد إيران، بالإضافة إلى النزاع في سورية وتداعياته.

وفي وقت سابق، اجتمع نتانياهو مع كل من كبير مستشاري الرئيس الأمريكي غاريد كوشنر ومبعوث ترامب الخاص لعملية السلام في واشنطن جيسون غرينبلات، حيث تم مناقشة قضايا عدة، في مقدمها مبادرة السلام التي سيقدمها ترامب لدفع السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ومثلت زيارة نتانياهو لواشنطن فرصة له للاستراحة من المتاعب القانونية الأخيرة المتعلقة بتهم بالفساد، خصوصاً بعد أن أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أمس، أن مساعده نير حيفتس يجري مفاوضات مع الشرطة الإسرائيلية لتقديم شهادة ضده في قضايا فساد.

في سياق آخر، توقع نتانياهو أن تقوم المزيد من الدول بنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس، وذلك بعد يوم من إعلان رئيس غواتيمالا جيمي مورالِس عزمه نقل السفارة في مايو المقبل.

ورغم اتهامات الفساد التي تطال نتانياهو إلا أن حزب “الليكود” الذي يترأسه، تصدر استطلاعات الرأي العام في إسرائيل، حيث أظهر استطلاع أنه في حال جرت الانتخابات الآن، فإن “الليكود” سيحل أولا بحصوله على 29 مقعداً في الكنيست، المكون من 120 مقعداً.

في غضون ذلك، دعا العاهل الأردني عبدالله الثاني خلال استقباله وزير الخارجية البرازيلي ألويزيو نونيس في عمان، أول من أمس، إلى تكثيف الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات جادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما يفضي لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

من ناحية ثانية، قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية نبيل شعث أمس، إن تونس تتوسط لدى فرنسا بغرض إعلان باريس اعترافها بالدولة الفلسطينية، وعقد مؤتمر دولي متعدد الأطراف للسلام مع إسرائيل.

وقال إن الوساطة التونسية تتم بطلب فلسطيني، مشيراً إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره التونسي الباجي قايد السبسي خلال لقائهما الأخير، أن باريس بحاجة إلى مهلة زمنية للرد على الطلب الفلسطيني.

وأكد استمرار التحرك الديبلوماسي الفلسطيني لحض الدول الأوروبية على الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو العام 1967، وفق رؤية حل الدولتين المدعومة دولياً.

على صعيد آخر، اعتقل الجيش الإسرائيلي أول من أمس، 12 فلسطينياً في الضفة الغربية، بزعم “الضلوع في نشاطات إرهابية شعبية”.

وفي غزة، شاركت العشرات من النساء الفلسطينيات في وقفة احتجاجية أمس، رفضًا لقرارات ترامب، الخاصة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتقليص الدعم المالي المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.