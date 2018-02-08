نتانياهو ينتقد مفوض الشرطة

القدس – وكالات: وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو انتقاداً لاذعاً للشرطة الإسرائيلية.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس، أنه من المتوقع أن توصي الشرطة بتوجيه الاتهام إلى نتانياهو بالرشوة والاحتيال وإساءة الائتمان.

وأضافت «قد يستغرق النائب العام أسابيع أو أشهراً ليقرر كيفية المضي قدماً بالقضية بعد تسلمه توصيات الشرطة.

وانتقد نتانياهو ليل أول من أمس، على صفحته بموقع «فيسبوك»، مفوض الشرطة روني الشيخ، الذي قال في مقابلة إن محققين خاصين يستهدفون محققي الشرطة المكلفين استجواب نتانياهو.

وقال نتانياهو «إن فكرة وجود محققين خاصين في مثل هكذا مهمة أمر سخيف».

وأعرب عن صدمته من الشرطة، مضيفاً إنه «لأمر مروع أن يقوم مفوض الشرطة ويكرر أمام الاعلام أن رئيس الوزراء بعث محققين خاصين ضد ضباط الشرطة الذين يقومون باستجوابه».