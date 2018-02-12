كتب – مشعل السنعوسي:
انقذت العناية الإلهية ثم التدخل السريع لرجال الاطفاء عشرات الاشخاص من حريق التهم بناية في منطقة حولي.
وفي التفاصيل، فإن بلاغاً بالحريق ورد الى مركز عمليات الادارة العامة للاطفاء، وتوجه رجال مركزي اطفاء حولي والسالمية الى الموقع حيث انقسموا الى فرقتين الاولى للمكافحة واخرى للانقاذ واخلاء البناية من سكانها، وأخمد رجال الاطفاء الحريق من دون وقوع اصابات بشرية حيث اقتصرت الاضرار على الماديات وتم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه.
وكان رجال اطفاء اصيب برضوض متفرقة اثر اصطدام مركبة بسيارة الاطفاء اثناء توجهه للحريق، وتم نقله بواسطة فنيي الطوارئ الطبية الى مستشفى مبارك الكبير لتلقي العلاج اللازم وهو بحالة صحية مستقرة.
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