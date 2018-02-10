نجاة مفتاح أول ممثلة سعودية على المسرح مع الرجال

تشارك الفنانة السعودية نجاة مفتاح كأول ممثلة سعودية في عرض مسرحي داخلي مفتوح للجمهور وبدت سعيدة بالظهور في مسرحية “حياة الإمبراطور”.

نجاة قالت لموقع “العربية.نت”: “مبسوطة بتحقيق السبق، وسعيدة أكثر لممارسة هوايتي وموهبتي على خشبة المسرح في عرض جماهيري”. وأضافت: “كانت لي تجارب سابقة في “اسكتشات” بسيطة في “يوتيوب وانستاغرام”، ولم يسبق لي التمثيل على المسرح، وهذه التجربة الأولى. أما عن مشاركتها في التمثيل بمسرحية “حياة الإمبراطور” فذكرت نجاة أن الأمر تم بالصدفة بعد رسالة تلقتها من صديقتها تخبرها بأن هناك تجارب للأداء في مجموعة “الستائر الحمراء” فقررت حينها خوض التجربة، وتم اختيارها بعد ذلك من اللجنة لأداء دور “إيزما” الشريرة في المسرحية وشاركت على مدى ثلاثة أسابيع في أداء البروفات.

وقالت: “أمي بعد أول مشهد أديته انصدمت من أدائي، وما كانت متخيلة إني أقدر أكون جريئة، وكان في بالها إنه أنا أمثل في البيت وأضحكهم فقط”. من جهته، أكد عبدالخالق بن رافعة رئيس القسم الفني في مجموعة “الستائر الحمراء” أن “حياة الإمبراطور” من أساطير “والت ديزني” وهي في الأصل فيلم وتم تحويلها إلى مسرحية، مناسبة للعائلات وتم اضفاء الطابع السعودي عليها بحسب قوله.

وأوضح أنه تم عرضها في عام 2017 بمدينة جدة، إلا أن الجديد هو مشاركة ممثلة لأول مرة في مسرحية في السعودية بعد أن كان هناك ممثل يجسد شخصية المرأة الشريرة في العروض السابقة.