هيه يا نجل العيون اللي علـى طاريهـا
تستريح هجوس قلبـي ويتريـح بالـي
هيه يا اللي ما اهتني وارتاح لين اطريها
هيه يا الي كثر ما احبه معـذب حالـي
لاتحسبني على حبـك مسويـن فيهـا
والله انك عندي اغلةى من جميع آمالي
انتي شمعة حبي اللي مستحيل اطفيهـ
اكيف ابطفيها وانا محتاج لنـور اقبالـي
انتي عندي نور هالدنيا وبعد مـا فيهـا
والله لتبطي يا غالي وانت عندي غالـي
صوتك ونظرات صوتك مسمعي يوحيها
ما تقـول الا مكلمنـي علـى جوالـي
وان رقدت الليل جيت وجيتك نشريهـا
حتى لو هي حلم ابشريها وبرخص مالي
يعني افهم راح سلطان الجـلاوي فيهـا
لكن ألحق قبل ارمي غترتـي وعقالـي
وقبل اقول السبة اللي لا صدف طاريهـا
تستريح هجوس قلبـي ويتريـح بالـي
سلطان الجلاوي
هيه يا نجل العيون اللي علـى طاريهـا تستريح هجوس قلبـي ويتريـح بالـي هيه يا اللي ما
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