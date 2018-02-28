الرياض – وكالات: أكد أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس اليمني السابق، أن “الليل المظلم الجاثم على صدور الشعب اليمني حان أن يزول”، في إشارة إلى الحوثيين.

وأشار أحمد صالح في خطاب هو الأول منذ اغتيال الحوثيين لوالده أول من أمس، إلى أن الخيار الصائب هو أن يأخذ اليمن مكانته ودوره إلى جانب أشقائه وفي محيط أمته والعالم.

واعتبر العقوبات الأممية التي فرضها مجلس الأمن الدولي في العام 2015 بأنها لم تستند إلى أية معايير وإنما فرضت كما وضع اليمن تحت الفصل السابع من العقوبات، استجابةً لرغبات الكيد السياسي والوشاية.

وأكد السير على درب والده علي عبدالله صالح، ملمحاً إلى استمرار الانتفاضة التي أعلنها والده في الثاني من ديسمبر العام 2017، على الحوثيين.

من ناحية ثانية، كشف أسيران من ميليشيات الحوثي ليل أول من أمس، عن تلقيهم دورات ثقافية وقتالية على يد خبراء من “حزب الله” اللبناني، قبل أن تدفع بهم الميليشيات إلى جبهات القتال.

ونشر الجيش اليمني مقطع فيديو لاعترافات الأسيرين، حيث أوضح أحدهما ويدعى زكريا محمد عوضة، أنه خضع مع عشرات آخرين لدورات تدريبية قتالية في شوابة بصنعاء قبل نقلهم إلى الجبهات.

وأكد أن الدورات والتدريبات كانت على يد خبراء من “حزب الله”.

من جهته، أفاد الأسير الآخر ويدعى عبدالله العزاني بأن ميليشيات الحوثي غررت بهم بشعارات وطنية ليتضح له أخيراً، زيف تلك الادعاءات، مشيرا إلى أنه يشعر بالذنب، داعياً زملاءه إلى عدم تصديق الميليشيات.

إلى ذلك، أكد المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي أمس، ضرورة خضوع والتزام الحوثيين بالقرارات الأممية والمرجعيات الثلاث للحل السياسي للأزمة اليمنية.

وتحفظ المالكي في مؤتمر صحافي لاستعراض نتائج خطة المساعدات الإنسانية على ادعاءات في تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في اليمن.

ورحب بأدلة تورط إيران بدعم المنظمات الإرهابية، مشدداً على أن التحالف ملتزم بمحاربة الإرهاب.

وأوضح أن الحوثيين أطلقوا 95 صاروخاً نحو السعودية، فيما بلغت خسائرهم 776 موقعاً،

وأشار إلى أن الحوثيين ينقلون الأطفال من المدارس إلى الجبهات.

كما طالب بتضمين شخصيات، ضمن قائمة العقوبات، بينهم محمد الحوثي.

وطالب المنظمات الأممية وغير الحكومية بافتتاح مكاتب لها في عدن.

وبشأن المنافذ الإغاثية في اليمن، أكد أنها تعمل بشكل تام، موضحاً أن 18 ألف سفينة إغاثية رست في اليمن، و22 منفذاً إغاثيا تعمل حالياً و959 ألف يمني استفادوا حتى الآن من المساعدات ضمن خطتنا الإنسانية.

وفيما يتعلق بالحكومة اليمنية، أشار إلى أنها لم تمنع الإعلاميين من الدخول لليمن”، مؤكداً أنها ملتزمة بعدم دفع أي مبالغ مالية للجماعات الإرهابية”.

في غضون ذلك، دعا مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة خالد اليماني أول من أمس، المبعوث الأممي الجديد مارتن غريفيث إلى أن يضع نصب عينيه انصياع الحوثيين لقرارات مجلس الأمن.

وقال إن “سبل السلام في بلادي لا يمكن أن تتحقق من دون خروج الميليشيات الحوثية من المدن ومؤسسات الدولة التي احتلتها ونهبتها، وإعادة الأسلحة المنهوبة”.

ميدانياً، لقي 27 عنصراً من ميليشيات الحوثي مصرعهم في قصف مدفعي وجوي للتحالف في الساحل الغربي، كما قتل 30 آخرين في غارات بمحافظة الجوف.

وفي صنعاء، اعتدت الميليشيات الحوثية أمس، على السفارة العراقية والأرض التابعة لها، في تحد للمواثيق والأعراف الدولية، فيما أدانت الشرعية هذا الاعتداء واعتبرته تحدياً سافراً للعلاقات الديبلوماسية.

وفي شبوة، اعتقلت قوات “النخبة الشبوانية” وبإسناد من القوات الاماراتية، أربعة من تنظيم “القاعدة” في منطقة المصينعه بمديرية الصعيد.