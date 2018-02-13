“نجوم بلا حدود2″… 14 فئة على «الآن»

ينطلق الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب «نجوم بلا حدود» المخصص لمواهب الشباب العربي المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة المقبل عبر تلفزيون «الآن».

ويدعو البرنامج الاول من نوعه في العالم العربي، الشباب الى تصوير وتحرير مقاطع فيديو، يعرضون فيها مواهبهم بمهمات ومواضيع مختلفة، تختارها لجنة التحكيم، وتنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتكون لجنة التحكيم، هذا الموسم من الفنانين يارا، فايا يونان، ووائل منصور، وتقدم البرنامج الاعلامية كارلا حداد، في «نجوم بلا حدود» هذا الموسم ثلاثة حكام مشهورين، و14 متسابقا، من جنسيات عربية مختلفة ومرشد واحد، يأخذون المشاهد في رحلة مليئة بالمسابقات والترفيه.

في بيئة عمل ملهمة، وبمساعدة وتوجيه من استراتيجيين رقميين، ينال المتسابقون، فرصة لعرض طاقاتهم المبدعة، واعطاء صورة مشرفة عن الشباب العربي، بما في ذلك تعزيز مفهوم التنافس لديهم وسيتنافس المتسابقون اسبوعيا لنيل لقب الموسم الثاني من «نجوم بلاد حدو» من خلال الحصول على اعلى الدرجات من الحكام، وعلى اصوات الجمهور الذي سينقذ احد المتسابقين من منطقة الخطر.

ويضم هذا الموسم 14 فئة، هي: الكوميديا، الرياضة، الغناء والموسيقى، الحيوانات الاليفة، الشعر، الطبخ والتغذية، «لايف ستايل»، الفن والتصميم، السفر والمغامرة، السينما والافلام، التكنولوجيا، Vlog، الثقافة والعلوم، وفيديوهات «كيف».

«نجوم بلا حدود»، يساعد على تعزيز تطوير المدونات، من خلال صقل جيل الشباب في هذا المجال بقواعده وانظمته في محيط مليء بالتسلية والاثارة.