نجوم “قضية رقم 23” إلى أميركا

شاركت الفنانة اللبنانية ريتا حايك جمهورها ومتابعيها، صورة جمعتها بفريق فيلم “قضية رقم 23” من مطار رفيق الحريري الدولي، حيث يتوجهون الى الولايات المتحدة الاميركية لحضور حفل توزيع جوائز الاوسكار.
وتضم الصورة التي نشرتها حايك عبر صفحتها الخاصة بموقع “انستاغرام” للتواصل الاجتماعي، عددا من الممثلين بينهم عادل كرم وديامان بوعبود وبعض الفنيين والقيمين على الفيلم.
يذكر انه للمرة الاولى سيكون لبنان ضمن المنافسين على جوائز الاوسكار، حيث اختير الفيلم وهو من اخراج وتأليف اللبناني زياد دويري بين الافلام الخمسة المتنافسة على نيل الجائزة العريقة عن فئة افضل فيلم اجنبي خلال الحفل التسعين، وفق الترشيحات التي اعلنتها الاكاديمية “اوسكار”.
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