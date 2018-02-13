نحو تجديد الخطاب الديني

مشعل أبا الودع الحربي

مشعل ابا الودع الحربي

الواقع الذي نعيشه, والمتغيرات التي تطرأ كل يوم, تقتضي البحث عن سبيل كفيل لمواكبتها حتى لانعيش بعيدين عن الواقع.

والكلمة لما لها من تأثير في المجتمع كانت لها صدى, وذلك بأن تكون أداة من أدوات التفاهم والعيش المشترك لجميع فئات المجتمع. والخطاب بأنواعه المختلفة له مزاياه حتى ينجح في تحقيق أهدافه.

والخطاب الديني الذي نتحدث عنه, لايعني تجديده إحداث تشريع لم ينزل به الوحي, أو تغيير حكم ثابت بدليل قطعي, وإنما يشمل ما اندرس من أحكام الشريعة, وماذهب إليه من معالم سننها, وما خفي من العلوم الظاهرة والباطنة, ويستحب أيضا هذا المفهوم الكشف عن حكم الله في كل مايجد من أحداث ويقع من نوازل ليس لها نص تشريعي مباشر.

كما أن التجديد لايعني التخلص من القديم أو محاولة هدمه والاستعاضة عنه بشيء آخر مستحدث مبتكر, فهذا ليس من التجديد في شيء, وإنما يراد بالتجديد الاحتفاظ بالقديم وإدخال التحسين عليه، ومحاولة العودة به إلى ماكان عليه يوم نشأ، وتنميته من داخله.

إن الإسلام لايعرف الانغلاق, ولايهاب مالدى الآخر من فكر وعلم أو ينظر إليه نظرة عداء وازدراء، فهذا الدين يربي المسلم تربية استقلالية تنتفع بما لدى غيرها من خير.

ولابد للخطاب الديني أن يتجاوز المستوى الداخلي الى الخارجي, والقصد بالخارجي أي خارج نطاق العالم الإسلامي, فإن الأمر يحتاج إلى تجديد في الوسائل والأساليب, فنركز على الحوار الموضوعي, وعلى إنصاف الآخر والإقرار بما عنده من حضارة وإبداع.

كاتب سعودي