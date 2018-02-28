ندا يدخل تدريبات القادسية استعداداً للعميد

كتب – ناصر الفضلي:

شهدت تدريبات الفريق الاول لكرة القدم بنادي القادسية امس عودة اللاعب مساعد ندا للمشاركة فيها بعد انقطاع دام اسبوعين بسبب حالة الارهاق وادت الى غيابه عن المواجهات الثلاثة التي خسرها الاصفر على التوالي امام السالمية والنصر والجهراء ضمن منافسات بطولة دوري فيفا.

من جانبه أكد زياد الشطي المنسق الاعلامي في القادسية ان فريقه جاهز لمواجهة العميد غد في الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري فيفا بالرغم من الغيابات العديدة في صفوف الاصفر وقال: نعاني من غيابات عديدة للاعبين اساسيين وفي جميع المراكز لكن تبقى البركة في الموجودين والخيارات عديدة بيد الجهاز الفني والمدرب الكرواتي داليبور ستاركوفيتش خصوصا المدافعين في ظل غياب المحترف الغاني رشيد سومايلا او فيصل سعيد في حين يملك داليبور خالد القحطاني وضاري سعيد وعامر المعتوق وعبدالرحمن العنزي مع تزايد حظوظ خالد ابراهيم للحاق في المباراة ، فيما يبقى قرار مشاركة ندا اساسيا بيد المدرب .

واضاف قائلا : اما بالنسبة لخط الوسط فلدينا رضا هاني ومحمد خليل واحمد الزنكي وعبدالله ماوي وبدر المطوع ومحمد الفهد وجميعهم كانوا ضمن حسابات المدرب في مواجهات سابقة وساهموا في تحقيق القادسية لبطولة كأس ولي العهد وعلى حساب فرق كبيرة كالعربي في نصف النهائي والابيض في المباراة النهائية وهم قادرون على تكرار السيناريو وتقديم اداء يكفل لهم الخروج بنتيجة ايجابية .

واعتبر الشطي العميد من اقوى الفرق محليا بدليل انفراده بصدارة دوري فيفا لكنه يمر بحالة مشابهه لفريقه من حيث التفاوت في الاداء والنتائج بدليل تعادله الاخير امام التضامن ، مشددا على ضرورة تكاتف اللاعبين مع اعضاء الجهازين الاداري والفني في الاصفر لتعويض النتائج الاخيرة المتراجعة في الدوري.