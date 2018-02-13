كتب-فارس العبدان:

اكد امين اللجنة المركزية في الحركة التقدمية الكويتية الدكتور فواز فرحان انه لا يجوز تقييد الحريات الخاصة بأي قانون وكذلك الحريات العامة مطلقة التي ينظمها القانون.

وقال خلال المهرجان الخطابي الذي نظمه المنبر الديموقراطي مساء أول من امس تحت عنوان «صحافتنا ..حريتنا» بحضور ممثلين عن التيارات المختلفة ان الحريات الخاصة والعامة ترتبطان بالمساواة ولا يجوز الدفاع عن الحريات الشخصية لطائفة او فئة دون الاخرى مستغرباً من البعض الذين يدعون لقمع الطائفة او الفئة الاخرى والحريات العامة لا يمكن اختزالها بالحريات السياسية.

ولفت الى ان دستور الكويت حد ادنى وينقصه حرية الاضراب وحرية وانشاء التنظيمات والاحزاب وحرية الاختيار وغيرها ، وذلك يجرنا للحديث الى اكتمال الهامش الديموقراطي الموجود والديموقراطية مرتبطة بالحرية الشخصية والعدالة الاجتماعية.

واضاف لدينا مشكلة مع ثلاث جهات هي السلطة او نهج السلطة المتجه الى قمع الحريات العامة وكذلك الحريات الشخصية وهذا النهج ينتقص من الهامش الديموقراطي ، وكذلك المشكلة مع كبار التجار المتنفذين المرتبطين بمصالح مع السلطة ويعتاشون على الصفقات والمشاريع وغيرها وهم الرأس المال الطفيلي ويعتبرون غير منتجين، اما الجهه الثالثة فهي التنظيمات الدينية والتيار الديني والذي يختزل الحرية في السياسية فقط ولا يتطرق الى مصطلح الديمقراطية.

ومن جهته قال المحامي عدنان ابل ان الرسالة الى الامة مصدر السلطات وفق الدستور وهذا الدستور الكل يقسم على احترامه والبعض يضربه بعرض الحائط بعدها مستغرباً من البعض الذين يقومون بالدور البوليسي بالنيابة عن الداخلية.

وبدوره اكد عضو المكتب التنفيذي في التحالف الوطني علي خاجه ان الناس هي الكلمة المعبرة في موضوع الحريات بشكل عام والخطر بالنسبة لنا انه اصبح هناك خوف من التعبير ، حيث نحتاج الى تغيير الاساليب والافكار كذلك فاللامبالاة تقودنا الى الهاوية.

واشار الى ان العلاج يكون ببحث فعلي عن آلية فعلية للتغير واهتمامنا بالناس وايصال الرسائل بشكل مباشر لخلق مجتمع واعي يجب ان يطبق.

ومن جانبه قال الكاتب الصحافي ابراهيم المليفي: ان الصحف الورقية لم تعد الان تشكل اي اهتمام بعد ظهور الصحافه الالكترونية وبالتالي لم يعد هناك تنافس على الخبر وان كان هناك مجال للتنافس في التحليل الاخباري.

ومن جانبه قال رئيس المركز الثقافي في المنبر الديموقراطي الكويتي مشاري الابراهيم ان الامل مفقود في السلطه لاننا وكشباب نرى عجزها عن تقديم اي خطط أو برامج ثقافية.