ندوة مسابقة مبارك الحمد: الهواتف الذكية تدير الإعلام والسوشيال ميديا السلطة الخامسة

نظمت اللجنة العليا لمسابقة الشيخ مبارك الحمد للتميز الصحافي التي تقام برعاية من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ندوة امس بعنوان “ممارسة الإعلام بواسطة الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي” وذلك في مقر مركز الشيخ (جابر الأحمد) الثقافي.

وحاضر في الندوة الإعلامي من مؤسسة طومسون فاندويشن الدولية غلين ماكلهي بمشاركة مدير تحرير جريدة النهار اللبنانية غسان حجار معقبا وأدارتها رئيسة تحرير موقع CNN بالعربية كارولين فرج.

وتحدث غلين خلال الندوة عن عالم الهواتف الذكية وأهميتها في الحياة بعدما أصبح الهاتف الذكي رفيقا للانسان ويستخدمه في العديد من الأمور ومن بينها الصحافة والإعلام.

وأشار إلى التقنيات العالية التي تتميز بها الهواتف الذكية والتطبيقات والبرامج المتعددة التي تتوفر على تلك الأجهزة والتي بدورها تيسر استخدام هذا الهاتف كجهاز شامل للعديد من الأجهزة ومن بينها تلك المستخدمة في مجال الإعلام والصحافة كالكاميرا والتسجيل الصوتي والتطبيقات الخاصة بالكتابة والمؤثرات وغيرها.

وأكد أن الهواتف الذكية أصبحت منذ السنوات العشر الماضية جهازا متكاملا يستطيع وحده أن يدير العملية الإعلامية بالشكل المطلوب وينقل الأحداث بيسر وأقل تكلفة وبجودة عالية.

من جانبها قالت رئيسة تحرير موقع CNN بالعربية كارولين فرج إن الهواتف الذكية تجعل الإعلامي يطور نفسه وذلك بسبب استخدام الناس هذه الهواتف ونقلهم للأحداث أولا بأول باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت فرج أن ذلك يجعل الإعلامي ينشط للتأكد من صحة المعلومة المتداولة والحصول على معلومات عنها بشكل أوسع أو تغطية الحدث قبل أن يتداوله الناس.

وبينت أن الإعلاميين يستخدمون الهواتف الذكية في التغطيات الإعلامية وكذلك في البريك نيوز واللايف نيوز لافتة إلى أن الأحداث الطارئة لا يتم تجهيز المعدات لها ويمكن أن يكون الهاتف هو الجهاز الذي يساعد في نقل الحدث والمعلومة وتوثيقها كذلك.

وذكرت أن تقبل المشاهدين لتوثيق الحدث ونقله باستخدام الهاتف أمر مقبول بشكل عام فالناس تتقبل ما تشاهده في البريك نيوز واللايف نيوز معتبرة السوشيال ميديا إحدى السلطات بل إنها أصبحت السلطة الخامسة بعد الصحافة التي يقال عنها السلطة الرابعة.

وبينت أن ذلك يكسب الصحافي دورا مهما وهو ان يركز بفقرة واحدة ويضع الكلمات اللافتة للنظر في الفقرة الأولى ويجعل العنوان جاذبا ويركز على الصور والفيديو المرفق للخبر.

بدوره أكد مدير تحرير جريدة النهار اللبنانية غسان حجار أن قراء الصحافة الورقية أصبحوا أقل عددا بعد الهواتف الذكية غير أن هناك قراء ما زالوا يتلقون المعلومة من خلال الصحافة الورقية وعادة يكون هؤلاء القراء من أعمار كبيرة.

وقال حجار إن الصحافة الورقية ستندثر إذا لم يكن لها قراء مشيرا إلى أن معظم الصحف أصبح لديها مواقع على الإنترنت وعلى التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي.