القاهرة – عبدالله حسين:

بدأت مشوارها الفني بفيلم “الألماني” أمام محمد رمضان، ثم شاركت في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية وحققت نجاحا لافتاً ومنها مسلسلات “الكبريت الأحمر”، “عيون القلب” و”سلسال الدم” وأفلام مثل “شكة دبوس” و”فين قلبي” ومسرحيات مثل “شاطئ المرح” و”على مهلك”.

نجمة التمثيل الشابة ندى بهجت التي تألقت في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل “الزيبق” أمام كريم عبدالعزيز، تتحدث في حوار مع “السياسة” عن الجزء الثاني والثالث من المسلسل وهل سيتم عرض الجزء الثاني في رمضان المقبل؟ وماذا عن “أيوب”، “رحيم” اللذين تشارك بهما في دراما رمضان المقبل، وكيف ترى نجاحها في دراما الرعب “الكبريت الأحمر” الذي عرض أخيراً؟

هل من جديد لديك؟

حاليا اصور عملين دراميين سيتم عرضهما في رمضان 2018، الأول بعنوان “أيوب” بطولة مصطفى شعبان، آيتن عامر، محمد لطفي ، هنا الزاهد والمطرب دياب، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح واقدم شخصية مختلفة تماما عن كل ما قدمته من قبل واعتقد انها ستكون مفاجأة.

ماذا عن قصة العمل؟

المسلسل مختلف عن كل ما قدمه مصطفى شعبان في الأعوام السابقة ضمن اعمال كانت تتسم بروح الفكاهة والكوميديا، حيث انه يؤدي شخصية شاب مكافح يعمل في اكثر من مهنة حتى يتم تثبيته كموظف في احد البنوك، ولكنه يدخل على اثرها السجن وبعد خروجه ينتقم ممن تسبب في سجنه.

ماذا عن المسلسل الآخر؟

أشارك كذلك في مسلسل “رحيم”، بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، محمد رياض، رياض الخولي، دينا، حسن حسني، دنيا عبدالعزيز، صبري فواز وطارق عبدالعزيز، من تأليف محمد اسماعيل امين وإخراج محمد سلامة.

ماذا عن قصة المسلسل؟

العمل يتناول الصراع في المجتمع المصري الذي نتجت عنه تغيرات في التركيبة الاجتماعية وتنتشر افكار جديدة تحث على حب السلطة والنفوذ والثروة وذلك من خلال احد رجال الأعمال غير الشرفاء الذي يسلك الطرق غير القانونية لمزيد من الثروة والسلطة فيقوم بعمليات غسل أموال ويتاجر في المخدرات والسلاح والأدوية المغشوشة.

ماذا عن مسرحية “زقاق المدق”؟

تم ترشيحي للمشاركة في العمل المسرحي الكبير “زقاق المدق” عن رواية الاديب العالمي نجيب محفوظ ومن إنتاج يسري الشرقاوي، الذي عملت معه في مسرحية “على مهلك انتي وهو”، واعداد وتأليف الاشعار محمد الصواف ويشارك في بطولة المسرحية المطرب ابوالليف، نهال عنبر، انتصار، رضا ادريس وينتظر ان تعرض على مسرح الريحاني، ولكن لانشغال الجميع حاليا في تصوير دراما رمضان توقفت البروفات بشكل موقت، والمسرحية سيتم تقديمها برؤية مختلفة عن الفيلم الذي عرض في بداية الستينات.

لك أكثر من تجربة مسرحية ناجحة، ماذا يعني المسرح بالنسبة لك؟

رغم انني لست خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية الا انني عاشقة للمسرح وأرى انه الاختبار الحقيقي للممثل، كما انني في الاصل مصممة استعراضات وراقصة سابقة في فرقة الفنون الشعبية، لذا انا سبق لي ان قدمت مسرحية “شاطئ المرح” مع المخرج حسام الدين صلاح وقدمت بها اكثر من استعراض راقص، وكذلك قدمت مع المنتج أحمد الابياري اكثر من مسرحية مثل “كدب في كدب” و”البقية في حماتي” والفئران”، وقدمت العام الماضي مسرحية “على مهلك انتي وهو” مع المخرج الكبير عادل عبده وبطولة محمد عبدالحافظ، نورهان ورضا ادريس وعدد من نجوم الكوميديا، والتي حققت أعلى الايرادات خلال الخمس سنوات الماضية، واعتبر هذه المسرحية نقلة كبيرة في مشواري الفني.

كيف ترين نجاح آخر أعمالك مسلسل “الكبريت الأحمر” الجزء الثاني، خصوصاً انه من نوعية دراما الرعب؟

انا في الأساس احب مشاهدة أعمال الرعب سواء أفلام أو مسلسلات وأرى انه في الاونة الأخيرة بدأ مؤلفو الدراما يطرقون باب دراما الرعب الذي كان غير موجود سابقاً هذه النوعية من الدراما اذا تم تقديمها بشكل صحيح من حيث التصوير والمؤثرات الصوتية والإنتاج وغيرها ستحقق مشاهدة عالية، مثلما حدث مع مسلسل “الكبريت الأحمر” في جزئيه الأول والثاني، في ظل وجود فريق مميز من النجوم أمثال أحمد السعدني، داليا مصطفى، عبدالعزيز مخيون وأشرف زكي ومؤلف ومخرج متمكن من ادواته مثل عصام الشماع.

هل توقف التصوير في الجزء الثاني من مسلسل “الزيبق”؟

توقف بشكل موقت لاسباب إنتاجية لكنني لا استطيع ان اجزم متى سنعاود التصوير وبالتالي قد لا نلحق برمضان هذا العام، وعلى العموم فالجزء الأول حقق نجاحا كبيرا واعتقد انه سيحقق نجاحا اكبر عند عرض الجزءين الثاني والثالث خصوصاً ان المفاجات في هذين الجزءين اكثر منها في الجزء الأول مع وجود نجمين كبيرين مثل كريم عبدالعزيز وشريف منير.