“نزاهة” تحيل مسؤولاً بأحد الأندية إلى النيابة لاعاقته تحقيقاً مالياً

أعلن الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” الدكتور محمد بوزبر إن الهيئة “أحالت في وقت سابق بلاغا ضد مسؤول في أحد الأندية الرياضية إلى النائب العام”، موضحا ان احالة البلاغ الذي يعتبر الأول من نوعه تعود الى “تعمد المسؤول الرياضي إعاقة عمل الهيئة والامتناع من دون مبرر قانوني عن تزويدها بما تطلبه من بيانات ومعلومات”.

وقال بوزبر في بيان صحافي اصدره امس ان الهيئة “حققت وجمعت الاستدلالات في بلاغ مقدم إليها ضد بعض المسؤولين في النادي وهي بصدد إحالة واقعة البلاغ الأصلي المقدم ضدهم ومن بينهم المسؤول المحال إلى النيابة بتهمة إعاقة عمل الهيئة”، مشيرا إلى أن الهيئة “بعد تلقيها البلاغ المشار إليه وإعمال شؤونها وإجراءاتها فيه توافرت لديها الدلائل والشبهات الكافية على وقوع اعتداء على المال العام من قبل المبلغ ضدهم”.

وأكد أن الهيئة “عاقدة العزم على التصدي بكل قوة لكل محاولات الوقوف أمام عملها أو إعاقته أو الامتناع عن تزويدها بما تطلبه من بيانات أو مستندات أو عدم التعاون مع موظفي الهيئة المخولين بأعمال الضبط”.

وذكر أن الهيئة “خاطبت في وقت سابق مجلس الوزراء للتنبيه على كل وزارات وإدارات الدولة ومؤسساتها بضرورة التعاون مع الهيئة وتلبية جميع متطلباتها المتعلقة بالتحري وجمع الاستدلالات وإجراء الضبطية القضائية”.