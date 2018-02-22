نسائم الحرية في فبراير في عدد العربي الجديد

صدر العدد الجديد من مجلة العربي الصادرة عن وزارة الاعلام واحتوى العدد على العديد من الملفات والموضوعات الثقافية والفكرية تصدرها حديث الشهر عن نسائم الحرية في فبراير للدكتور عادل سالم العبدالجادر وعرض باب قضايا عامة وفكر لافلاطون حكم الفيلسوف وتناوله حسين بوكير اما عز الدين عنابة فكتب عن نهب التراث الحضاري وتضمن باب استطلاعات ملف عن المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت وزيارة للمؤسسة التي اطلقت اشهر برامج ا لاطفال العربية افتح يا سمسم.

وفي الابواب الثرية في العدد باب ادب ونقد ولغة وكتب عن استاذي حسين نصار وداعاً د.جابر عصفور، وتناول د.حسن نور الدين من جبران بين المد والجزر او الحب الملتبس.

باب وجهاً لوجه حاور ماجد السمرائي الكاتب التونسي عز الدين المدني ويزخر العدد باواب اخرى مثل تاريخ و تراث وشخصيات وعلوم وفن والابواب الثابتة.