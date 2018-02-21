نسرين ناصر: اللغة والفنون من أهم المعالم الثقافية

قالت رئيس قسم الموسيقى في “لابا” نسرين ناصر ان هذه الاحتفالية تقام للسنة الثانية، وتهدف بالدرجة الاولى الى تعزير ارتباط الاجيال الواعدة بتاريخهم ووطنهم من خلال الموسيقى.
واضافت ان البرنامج الموسيقي متنوع بين اغنيات وطنية كويتية واخرى تراثية من فن الصوت، وتعتبر اللغة والفنون من اهم المعالم الثقافية لأي بلد، لذا تركز “لابا” على تعزيز ذلك عند الصغار من خلال نشاطات تفاعلية كهذة الاحتفالية لتعريفهم الى اصالة الشعر واللحن والتاريخ الكويتي.
وبينت ان عددا كبيرا من مدارس الكويت تتسابق للانضمام الى فريق “كورال التراث العربي” ليتم تدريب طلبتها الراغبين في الغناء باللغة العربية الفصحى.
وأوضحت ان باب الانضمام للكورال مفتوح من عمر 8 سنوات وما فوق، وان لكل فئة عمرية صف تدريبي خاص.
القاهرة – رانيا محمود: أعربت عن سعادتها بنيل لقب “أفضل ممثلة لعام 2017″، تعك
القاهرة – رانيا محمود: تعيش حالة من النشاط الفني هذا العام، حيث تطل على الجمهور
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي انباء تفيد اختفاء الفنانة هويدا، ابنة الشحرورة، ا
بدأ في أبوظبي تصوير مسلسل “هارون الرشيد” من إنتاج شركة “غولدن لاين” وإخ
يبدأ الفنان المصري كمال ابورية، تصوير ديكور منزله ضمن أحداث مسلسل “بركة” بمن