كتب – محمود شندي:

شهدت تداولات البورصة خلال الاسبوع الماضي تباينا في اداء مؤشراتها حيث تراجع المؤشر السعري في ظل استمرار حالة الفتور والعزوف عن الشراء وغياب القوى الشرائية ، وتلاعب الاسهم الخاملة على المؤشر السعري للسوق، الا ان مؤشر كويت 15 حقق ارتفاعات خلال الاسبوع الماضي بدعم من عمليات الشراء النشطة على الاسهم القيادية في قطاع البنوك وذلك بدعم من نتائج المصارف واقتراب انعقاد الجمعيات العمومية والتوزيعات السنوية والتي اصبحت المحرك الرئيسي للسوق .

وارتفع المؤشر السعري بنحو 7.7 نقطة بواقع 0.1 % ليستقر عند مستوى 6756.5 نقطة نتيجة الضغوط البيعية على الاسهم الرخيصة والمضاربية فيما تراج المؤشر الوزني 0.5 نقطة بواقع 0.12 % ليستقر عند مستوى 410.1 نقطة فيما ارتفع مؤشر كويت 15 بنحو 2.2 نقط بواقع 0.2 % ليغلق عند 948.6 نقطة نتيجة عملية الشراء الانتقائية التي شهدتها معظم الاسهم القيادية.

وشهدت تداولات الاسبوع الماضي تراجعا محدودا في القيمة السوقية للبورصة بنحو 27مليون دينار لتصل الى مستوى 27799 مليون دينار بعد ان كانت في جلسة نهاية الاسبوع الماضي نحو 27826 مليون دينار ، وارتفعت السيولة بالبورصة 11.5% إلى 53.72 مليون دينار مقابل 48.18 مليون دينار.

وعاد النشاط على الاسهم القيادية في قطاع البنوك الاسبوع الماضي وذلك مع اقتراب الجمعيات العمومية وبالتالي استحقاقات الارباح وهو الامر الذي يعزز من رغبة المتداولين في امتلاك اسهم المصارف من اجل الاستفادة من التوزيعات، وسيستمر هذا الوضع حتى يتم الانتهاء من اجمالي التوزيعات للمستثمرين والبدء في مرحلة جديدة للبحث عن محفزات اخرى.

تطوير السوق

ومن المتوقع ان تستمر حالة الترقب في السوق حتى تنتهى البورصة من اطلاق المرحلة الثانية من خطة تطوير البورصة لاسيما في ما يتعلق بتقسيم الأسواق تمهيداً للتطبيق الفعلي المتوقع إطلاقه في نهاي مارس المقبل، حيث يترقب الجميع تطبيق المنظومة الجديدة من اجل تقييمها وتحديد الاتجاه الاستثماري، ومن المتوقع ان يشهد السوق حالة من النشاط على بعض الاسهم بعد التقسيم وذلك لان الباب سيظل مفتوحا أمام أي شركة تنجح في توفيق اوضاعها للانتقال بين الاسواق.

وسيواكب انطلاق المرحلة الثانية في خطة التطوير تغيير جذري للمؤشرات حيث تم إلغاء جميع المؤشرات السعرية واستبدالها بمؤشرات وزنية تعبر عن الأداء الفعلي لتحركات مكونات المؤشرات لتتماشى مع تقسيم الأسواق الذي سوف يطبق في الاجل القريب حيث سيتم اطلاق مؤشر السوق الأو ومؤشر السوق الرئيسي ومؤشر السوق العام الذي يتكون من شركات السوق الأول والسوق الرئيسي بالاضافة الى 13 مؤشر للقطاعات المختلفة في السوق.

كما يترقب السوق خلال شهر مارس المقبل مراجعة شركة فوتسى لبورصة الكويت من اجل تحديد الشركات التي ستدخل في المؤشر بعد دراسة تداولات الفترة الماضية وقد تدخل شركات جديدة الى المؤشر بعد تحقيقها معدل دوران قوى خلال الفترة الماضية وهو ما يشير الى وجود العديد من المحفزات التي يضمها السوق خلال الفترة المقبلة.

تداولات الاسبوع

وبلغ حجم التداولات الأسبوعي للبورصة 309.46 مليون سهم مقابل 312.22 مليون سهم في الأسبوع الماضي، بانخفاض طفيف نسبته 0.9%، وارتفعت السيولة الأسبوعية بالبورصة 11.5% إلى 53.72 مليون دينار مقابل 48.18 مليون دينار في الأسبوع السابق مباشرة وانخفض عدد صفقات الأسبوع ليصل إلى 13.18 ألف صفقة مقابل 13.47 ألف صفقة الأسبوع الماضي، بتراجع نسبته 2.1%.