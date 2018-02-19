كتب – محمود شندي:

واصل المؤشر السعري لبورصة الكويت تراجعه في ثاني جلسات الاسبوع ولكن بصورة محدودة بواقع 9.9 نقطة ليستقر عند مستو 6711 نقطة نتيجة الضغوط الانتقائية على بعض الاسهم الرخيصة والمضاربية، في حين عادت الاسهم القيادية وخصوصا في قطاع المصارف الى النشاط والزخم بصورة كبيرة وهو ما دفع مؤشر كويت 15 للارتفاع 2.3 نقطة في نهاية التداولات.

وعلى الرغم من تراجع السوق امس بصورة واضحة الا ان ارتفاع سهم يوباك بصورة قوية وتصدره للاسهم المرتفعة منع السوق من الانزلاق الى مستويات متدنية وحمى المؤشر السعري من خسارة حاجز 6700 نقطة وهو ما يشير الى استمرار تأثير بعض الاسهم الخاملة والتي لا تشهد تداولات قوية على مسار المؤشر السعري وستظل تلعب دورا مؤثرا حتى يتم الانتهاء من تقسيم الاسواق واطلاق المؤشرات الوزنية الجديدة.

ونتيجة لحالة النشاط والزخم التي شهدها السوق خلال جلسة الامس قفزت معدلات السيولة بصورة كبيرة بنحو 2.4 مليون دينار بنحو 24% لتبلغ نحو 12.4 مليون دينار وهو يعكس تاثير الاسهم القيادية على معدلات السيولة، فيما شهدت القيمة السوقية ارتفاعا بنحو 39 مليون دينار لتبلغ 27.6 مليار دينار لتعوض جزءا من خسائرها الكبيرة التي تكبدتها في جلسة الاحد والتي بلغت 210 مليون دينار.

وعاد النشاط على الاسهم القيادية في قطاع البنوك وذلك مع اقتراب الجمعيات العمومية وبالتالي استحقاقات الارباح وهو الامر الذي يعزز من رغبة المتداولين في امتلاك اسهم المصارف من اجل الاستفادة من التوزيعات، وسيستمر هذا الوضع حتى يتم الانتهاء من اجمالي التوزيعات للمستثمرين والبدء في مرحلة جديدة للبحث عن محفزات اخرى.

ومن المتوقع ان تستمر حالة الفتور والعزوف الاستثماري في السوق حتى تنتهي البورصة من اطلاق المرحلة الثانية من خطة تطوير البورصة لاسيما في ما يتعلق بتقسيم الأسواق تمهيداً للتطبيق الفعلي المتوقع إطلاقه في نهاية مارس المقبل، حيث يترقب الجميع تطبيق المنظومة الجديدة من اجل تقييمها وتحديد الاتجاه الاستثماري، ومن المتوقع ان يشهد السوق حالة من النشاط على بعض الاسهم بعد التقسيم وذلك لان الباب سيظل مفتوحا أمام أي شركة تنجح في توفيق اوضاعها للانتقال بين الاسواق.

وسيشهد شهر مارس المقبل مراجعة شركة فوتسي لبورصة الكويت من اجل تحديد الشركات التي ستدخل في المؤشر بعد دراسة تداولات الفترة الماضية وقد تدخل شركات جديدة الى المؤشر بعد تحقيقها معدل دوران قوي خلال الفترة الماضية وهو ما يشير الى وجود العديد من المحفزات التي يضمها السوق خلال الفترة المقبلة.

مؤشرات السوق

وأنهت المؤشرات تعاملات امس على تباين، حيث تراجع السعري للجلسة الثالثة على التوالي مُسجلاً هبوطاً معدله 0.15% بإقفاله عند مستوى 6711.04 خاسراً قرابة 10 نقاط، ونجح المؤشران الوزني وكويت 15 في الارتفاع بنهاية الجلسة، حيث صعد الأول 0.14% عند النقطة 408.14 رابحاً 0.6 نقطة، فيما ارتفع الثاني 0.25% عند النقطة 942.01 رابحاً 2.4 نقطة وسجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً أبرزها البنوك بنسبة 0.5%، بدفع من صعود 7 أسهم بالقطاع يتقدمها البنك الأهلي بنحو 4.5% في المقابل، تراجعت مؤشرات 5 قطاعات أخرى يتصدرها الخدمات المالية بنسبة 1.22%، بضغط من هبوط عدة أسهم بالقطاع يتقدمها التمدين الاستثمارية بنحو 16.8%.