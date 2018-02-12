نشطاء يطلقون حملة “أنقذوا الغوطة”

دمشق – الأناضول: أطلق نشطاء سوريون، حملة “أنقذوا الغوطة” لتسليط الضوء على معاناة المدنيين في الغوطة الشرقية، جراء الحصار والقصف من قبل النظام السوري.

وأطلق الناشطون الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم “انقذوا_الغوطة” و”#SaveGhouta ”

وقالوا “خمس سنوات من الحصار ومازال نحو 400 ألف مدني يعانون من آثاره أمام مرأى ومسمع العالم كله، ويفتقدون لأبسط حقوق الإنسان بالحصول على حقه في الحياة وحقه في حصوله على الغذاء والدواء والتعليم”.

وأضافوا “خمس سنوات كاملة ولم تحرك ضمير الإنسانية كل المناشدات التي تصدر من الغوطة الشرقية بريف دمشق مع صور توثق الدماء والدمار والدموع وآلام الأطفال والنساء”.

وتشكل الغوطة الشرقية إحدى مناطق خفض التوتر التي تم الاتفاق عليها في محادثات أستانا في العام 2017، بضمانة كل من تركيا وروسيا وإيران، وهي آخر معقل للمعارضة قرب دمشق، وتحاصرها قوات النظام منذ 2012.