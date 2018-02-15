نصف الإسرائيليين يعتقدون أن على نتانياهو الاستقالة

القدس – الأناضول: أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي بأن 50 في المئة من الجمهور يعتقدون بأن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاستقالة من منصبه، بعد توصية الشرطة بإدانته بتهم تلقي الرشوة والخداع وخيانة الأمانة.

وذكرت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي أن 50 في المئة من الإسرائيليين يعتقدون بأن على نتانياهو الاستقالة من منصبه، فيما قال 42 في المئة منهم أن ليس عليه الاستقالة ويمكنه البقاء في منصبه، في حين قال ثمانية في المئة إنه لا رأي محدد لهم.

وأشارت إلى أن الاستطلاع شمل عينة من 726 شخصاً، هم 601 يهودياً و125 من غير اليهود، مضيفة إن نسبة الخطأ بلغت 3.4 في المئة.

وكان نتانياهو أعلن أول من أمس، أنه باق في منصبه ولن يستقيل وأن حكومته مستقرة ولا أحد يريد انتخابات مبكرة قبل انتهاء ولاية الحكومة الحالية نهاية العام 2019