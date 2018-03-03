نصف رجال الكويت يعانون من العجز الجنسي

• الحنيان: الأجهزة التعويضية تعد حلاً ممتازاً لحالات الضعف الشديد

كتبت – مروة البحراوي:

حذر رئيس رابطة المسالك البولية الأستاذ في كلية الطب بجامعة الكويت الدكتور عادل الحنيان من ارتفاع معدلات الاصابة بالضعف الجنسي بين الرجال في الكويت، مبينا ان “نسبة الاصابة بالضعف الجنسي تصل الى 75 في المئة بين ابناء الفئة العمرية من 60 عاماً فما فوق، ونحو 30 في المئة لمن هم فوق سن الأربعين، و20 في المئة بين من هم دون ذلك السن”.

وأكد الحنيان في تصريح له على هامش مؤتمر الكويت السنوي لأمراض صحة الرجل الذي بحث آخر المستجدات الطبية المتعلقة بأمراض صحة الرجل كالضعف الجنسي ومشاكل الإنجاب والعقم ان “مشاكل الضعف الجنسي مرتبطة بالأمراض المزمنة كالسكري والقلب، وكذلك التدخين الذي يعد في مقدمة مسببات الاصابة”.

واوضح ان “نسبة مرضى السكري المصابين بالعجز الجنسي بلغت 85 في المئة، وفق آخر الدراسات التي اجريت في البلاد”، مشددا على ضرورة “اهتمام الأطباء الذين يعالجون مرضى السكري بالجانب الجنسي عند المرضى والاطمئنان على حياتهم الجنسية لمعالجتهم ان لزم الامر”.

وعن العلاجات الحديثة، اشار الحنيان الى أن “عمليات الأجهزة التعويضية تعد حلاً فعلياً وممتازاً لحالات الضعف الجنسي الشديد”، مبينا أن “هذه الأجهزة تحقق الرضا الجنسي بين الأزواج، وتعيد لهم الحياة الجنسية الطبيعية بدون اي أدوية او حقن مقوية”.

ولفت الى وجود أنواع عدة من الأجهزة التعويضية، منها “الصلب المرن والقابل للنفخ “TITAN” والذي يعد الأكثر انتشارا بين المرضى، باعتباره مشابها للوضع الطبيعي، بحيث يمكن للمريض تشغيله بمضخة صغيرة تحت الجلد، فيصبح في وضع الانتصاب، وبعد الانتهاء يتم ضغط زر لإرجاعه لوضع الارتخاء”.