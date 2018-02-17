نظام الأسد يعامل المناطق المحررة بمثابة «دول مجاورة»

أصبح نظام الرئيس السوري بشار الأسد يُعامل المناطق المحررة بمثابة «دول مجاورة»، عبر فرض رسوماً جمركية على المواد الغذائية والتجارية، ما ساعد على إنعاش خزائنه، في حين أثقلت هذه الرسوم عاتق المناطق المحررة.
وذكر موقع «أورنت نت» أنه حصل على ورقة تظهر بعض التعريفات الجمركية للمواد التجارية والغذائية العابرة عبر جميع المعابر بين المناطق المحررة في سورية ومناطق سيطرة النظام، وتؤكد المردودات المالية الضخمة التي يجنيها النظام، فضريبة براد الحليب ومشتقاته تصل إلى نحو ثلاثة ملايين ليرة سورية بينما سيارات خردة الحديد تقدر ضريبتها بمليون ليرة سورية لكل سيارة.
من جانبه، أكّد مدير مكتب العلاقات العامة بنقابة الاقتصاديين الحرّة حيان حبابة، أن «نظام الأسد بهذه الخطوة سيتمكن من تعويض الجزء الأكبر من خسارته» لتغطية نفقات الحرب.
وقال تاجر المواد الغذائية أحمد الشيخ، إن «ما فشل به النظام عسكرياً أصبح يستخدمه اقتصادياً ألا وهو الحرب على الشعب في المناطق المحررة».
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