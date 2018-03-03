د.حمود الحطاب

د.حمود الحطاب

عملية التأقلم البشرية أو الحيوانية, مع الظروف والمحيطات حولها عملية ذات بعدين, أحدهما بيولوجي: برمجة عصبية وراثيةكما يصفها علماء النفس وثانيهما بعد انتقائي وهو: برمجة تعليمية تربوية مقصودة مرتبطة بالخبرات المتراكمة وهذه من خواص الإنسان فقط.

وتعالوا بنا إلى هذه الحكاية:يقال ان بعض الباحثين العلميين سخنوا الماء تحت ضفدعة في تجربة لمعرفة قدرتها على التأقلم البيولوجي مع كل وضع جديد مؤثر، فكانت تكيف قدراتها لتتحمل درجات الحرارة وبشكل مستمر ؛ واستمرت على هذه الحال مدة من الزمن تتأقلم وتتكيف مع شدة ارتفاع الحرارة وبشكل مدهش حتى وصلت درجة حرارة الماء إلى الغليان فماتت الضفدعة وقد تركوا الإناء الذي كانت فيه الضفدعة مفتوحا ما يتيح لها فرصة القفز والنجاة منذ التغير الأولي للحرارة, لكن اصرارها على التكيف من دون محاولة للفرار كانت ممكنة جدا كما قال العلماء هو الذي قتلها, ولكن هل كان بإمكانها أن تنجو عند بدأ درجة الغليان؟ نعم كان عندها فرصة لكنها استنفدت كل قدراتها في عمليات التكيف حتى لم يبق لها قدرة تساعدها على القفز من الماء المغلي فماتت … اذا فإن موتها لم يكن اختياريا في الماء المغلي، بل كان لفقدان جميع قدراتها واستنفادكل طاقاتها في عمليات التأقلم والتكيف التي لاطائل من ورائها غير التلاشي والفناء.

هل فهمتم أوضاعنا السياسية كعرب وكمسلمين أمام عمليات التأقلم التي نمارسها لمحاولة البقاء في ظل وضعنا المتدهور في الحروب التي اشعلوها تحتنا ؛واقتصاديا وسياسيا وتربويا وعلميا وحضاريا, مع أن الباب مفتوح. لاداعي للشرح بعد هذا.

الى اللقاء.

كاتب كويتي

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