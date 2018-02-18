في كل يوم نزداد حباً وتمسكا بوطننا وتزيد محبتنا لهذا الوطن الغالي، ومع كل طلعة شمس نحمد الله على نعمة الأمن والامان وحرية التعبير عن الرأي، فنحن نرى ونسمع ونقرأ ونتابع مايجري في البلدان من حولنا، ثم نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الكويت!

نعم نقولها ونعنيها، نعمة الكويت، فالكويت بالفعل نعمة من نعم الله انعم الله بها على شعبها ومن وفد اليها يستظلون بظلها ويعيشون بكنفها عيشة راضية آمنة مطمئنة، بفضل من الله عز وجل، في جو نظيف يتنسم الناس فيه الحرية والديمقراطية ومهما حاول البعض تشويه ذلك الوجه المشرق لهذا الوطن المعطاء لن يستطيع، فالجميع يشهد للكويت بجوها السياسي النظيف وحرية الرأي فيها التي كفلها الدستور، وتعهدتها القيادة, لكن حرية الرأي لا تعني نهائيا التطاول, فالدستور الذي كفل حرية الرأي كفل كذلك حقوق الآخرين ونظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم على أساس الاحترام المتبادل وحق التقاضي مكفول، والجميع يعلم ان القضاء الكويتي الشامخ لا سلطان عليه ومشهود له بالكفاءة والنزاهة, فما الذي يزعل البعض ويجعله يصف البلاد بأنها دولة بوليسية وان الحريات تراجعت؟ والحديث الذي له اول وليس له آخر، فهل يتصور المتطاولون والخارجون عن القانون انه لن يحاسبهم احد، او ان القانون لن يطبق عليهم فتصبح البلد فوضى حين يصل الامر الى ان يكون لكل منا قانونه الخاص الذي يطبقه بيده وحسب قناعاته الشخصية، فتنتهي دولة القانون وتسود دولة الفوضى؟ من أهم سمات المجتمع المدني تطبيق القانون وان الناس سواسية امام القانون وكل من يشعر ان له حقا يطالب بحقه بالطرق القانونية ولَم يذكر تاريخ الكويت الحديث ان هناك شخصا واحدا تم سجنه من دون محاكمة ليكون هناك اعتقال ومعتقل، كما يصور البعض ففي كل قضية هناك شاك مشكو عليه وقد تكون الحكومة هي الشاكي في بعض الأحيان وهذه قمة الوضوح والشفافية، فالحكومة مثلها مثل الآخرين تذهب الى القضاء، وقد تكسب وقد تخسر قضاياها! والواقع يقول ان أي محكمة في الدنيا لايمكن ان ترضي طرفي النزاع فمن يحكم لصالحه يرضى ومن يحكم ضده يزعل حتى لو لم يكن على حق!

وتبقى الكويت نعمة أنعم الله علينا بها فهذا أميرنا، حفظه الله ورعاه، يأمر بتسديد مديونيات المساجين الذين صدرت ضدهم احكام وتم سجنهم من ماله الخاص ولافرق في ذلك بين مواطن ووافد! فهل مر بالتاريخ الحديث أمير دولة يسدد ديون وافدين ليخرجهم من السجن انها نعمة الكويت…زين؟

طلال السعيد