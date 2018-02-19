طلال السعيد

من باب شكر النعم يجب علينا جميعنا ككويتيين ان نحمد الله سبحانه على نعمة “صباح” التي أنعم بها علينا في هذا الوقت العصيب، فشعوب الأرض تتمنى ان يقودها زعيم إنسان، ونحن يقودنا زعيم الانسانية بالعالم، وهذه من اكبر نعم الله سبحانه على الكويت وأهلها، فالإنسانية معنى عظيم تحلم به جميع شعوب العالم ويضرب في هذا المعنى المثل بالرقي والتسامح والمحبة والاخلاق العالية حتى ان احدهم يقول: عاملوني بإنسانية او تعاملهم معي انساني، ويعني بذلك تلك المعاني السامية فما بالك، ونحن نتعامل بشكل يومي مع قائد العمل الإنساني بالعالم، فلا يكاد يجف حبر مبادرة إنسانية صباحية الا وتلتها مبادرة اخرى لا تقل عنها وقد يقول قائل انها ليست المرة الأولى التي تسدد بها ديون الغارمين، وهذا صحيح، فحسب معلوماتي حتى موظفو التنفيذ بالعدل يقومون بشكل دوري بجمع التبرعات بينهم لإخراج مدين أو مدينة بعد ان يسددوا عنهم، خصوصا اصحاب المبالغ البسيطة، هذا خلاف أهل الخير الذين يدفعون زكواتهم وصدقاتهم لإدارة التنفيذ لإخراج الغارمين، جزاهم الله خير الجزاء، ولكن مبادرة الامير الانسان مختلفة وغير مسبوقة نهائيا، فالتسديد هذه المرة عن جميع الغارمين الذين هم في السجن كويتيين ووافدين لا فرق!، وللعلم فرقم الغارمين رقم لا يمكن الاستهانة فيه، فهو رقم كبير جدا، وإجمالي المبالغ المطلوبة كبير جدا أيضا، يفوق مانتخيل ولكنها نعمة “صباح” الجود والخير والعطاء والمحبة التي انعم الله سبحانه على بلدنا الكويت، فعمت المواطن والوافد على حد سواء، فهي سحابة خير أمطرت على الكويت كلها، وما هي الا ايّام قليلة ويخلو سجن الكويت من نزلاء كانوا لايحلمون حتى حلم بالخروج من السجن نظرا لعجزهم عن السداد وتراكم الديون عليهم نساء ورجالا الا انها إنسانية القائد الذي اعتبر كل معسر يعيش على ارض الكويت ابناً له ومنحه فرصة الخروج من السجن وبداية حياة جديدة آمنة من الملاحقات القضائية.

نسأل الله سبحانه ان يطيل عّمر هذا القائد الانسان ويجعله ذخرا للكويت واهلها وكل من عاش على ارضها، فقد قال وفعل وأحرج زعماء العالم أجمع وأتعب الآخرين وليسمع العالم أجمع اننا هنا بالكويت الحبيبة نعيش “بنعمة صباح” ونحمدالله صباحا ومساء على هذه النعمة … زين.