“نغم الأفكار”… مزيج موسيقي فريد في “اليرموك”

كتب – مفرح حجاب:

شهد مسرح مركز اليرموك الثقافي الامسية الموسيقية “نغم الافكار” التي قدمها كل من محمد ارشد عازف بانسوري وناصر القحطاني عازف بيانو، وسط حضور غفير، حيث قدما مجموعة من المقطوعات الموسيقية، حلقا من خلالها الى افاق متعددة في عالم النغم، وقدما مزيجا فريدا من المقطوعات الموسيقية التي نشرت حالة من الدفء في ارجاء المسرح.

يذكر ان محمد ارشد هو عازف بانسوري من باكستان، يعزف على هذه الالة الشعبية البنجابية منذ اكثر من 30 عاما، وهو معروف في الاوساط الفنية الكويتية خصوصا ممن شاركهم العزف طوال 21 عاما امضاها في الكويت.

اما ناصر القحطاني فهو طبيب اطفال أحب البيانو منذ سن العاشرة عندما كان طالبا لدى الفنان سليمان الديكان، وقد عزف والف المقطوعات الموسيقية منذ ذلك الحين، وفي هذه الامسية قدم بعضا من معزوفاته الرائعة.