نفاد تذاكر حفل تامر حسني بالسعودية

نفدت التذاكر المخصصة لاول حفلة يحييها الفنان المصري تامر حسني في المملكة بعد قليل من طرحها للبيع للجمهور في السوق.

ووثق مقطع فيديو، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تدفق الجمهور ومعظمه من الشباب، لشراء تذاكر حفل تامر، عقب فتح منافذ البيع في متجر “فيرجن ميغاستور” على انغام اغنياته المشهورة, حيث امتلأ المحل براغبي حضور حفل تامر.

وكانت هيئة الترفيه، اعلنت في وقت سابق، ان حفل تامر حسني سيقام في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يوم 30 مارس الجاري.

وشهدت المملكة عدة حفلات لمطربين عرب واجانب، خلال الفترة الماضية، من بينهم المطربة اليمنية بلقيس، والموسيقار العالمي ياني.