كتب -عبدالله عثمان:

نجحت شركة نفط الكويت في التسجيل بموسوعة “غينيس” للأرقام القياسية بعد تحقيق رقم قياسي جديد يمثل رسالة عرفان وتقدير ومحبة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمير الإنسانية وذلك في الحملة التي أطلقتها شركة نفط الكويت من خلال ابنائها المتطوعين التي اطلقت منذ عدة أشهر لحشد أكبر عدد ممكن من الناس لتوجيه رسائل تقدير وشكر وعرفان مصورة الى سموه.

وقال مدير العلاقات العامة والاعلام في شركة نفط الكويت محمد البصري ان انجاز الشركة يعد تقديرا لسمو امير البلاد الذي فاق التجاوب والإقبال لكل التوقعات، موضحا ان عدد الرسائل التي توجه بها الناس الى سموه والذي جمع في ألبوم واحد أو رسالة مصورة وصلت الى اعداد فاقت التوقعات واستحقت دخول الموسوعة للمرة الثانية.

وأضاف البصري ان تحقيق الانجاز من خلال شركة نفط الكويت يأتي تعبيرا عن الاخلاص التام لقائد مسيرة البلاد، ورغبة منها في إيفاء البعض القليل من حق سموه على شعبه، وإقراراً منها بالإنجازات الضخمة التي تحققت في عهده ولا تزال مستمرة.

وأشار البصري الى ان دخول الموسوعة هو اكبر دليل على ان ابناء الكويت وشركة نفط الكويت وموظفيها على العهد باقون ويجددون العهد على دعم مسيرة سموه.

