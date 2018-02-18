دعا رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية عبيد الفرهود نواب الامة الى استثناء القطاع النفطي من أي مناقشة لموضوع البديل الستراتيجي ونزع فتيل أي أزمة قد تنفجر في حال مناقشة هذا الامر .

واعلن الفرهود في تصريح صحافي تضامن نقابة عمال شركة البترول الوطنية ووقوفها صفا واحدا مع اتحاد عمال البترول ضد البديل الستراتيجي وما يشكله من اثار كارثية على القطاع النفطي .

واكد الفرهود ان قانون العمل في القطاع النفطي رقم 28 لسنة 1969 منح العاملين بهذا القطاع المزايا التي تحفزهم على الالتحاق به به نظرا لأهميته القصوى للبلاد باعتباره مصدر الدخل الوطني الاول .

وشدد على ان البديل الستراتيجي كان سببا رئيسيا في انتفاضة العمال ووقوفهم صفا واحدا في أكبر اضراب شهدته البلاد قبل عامين مؤكدا ان عودة الحديث عن البديل هو استعادة لأجواء تأزيم نأمل الا تعود مرة اخرى .

واكد الفرهود ان القطاع النفطي على مستوى دول العالم يحظى بمعاملة خاصة نظرا لطبيعة العمل به داعيا نواب الامة والحكومة الى استبعاد القطاع النفطي من اي تفكير في البديل الستراتيجي أو أي قرارات او قوانين تطبق على موظفي الحكومة في مختلف جهات الدولة المدنية نظرا لاختلاف طبيعة العمل والشفتات اليومية الى جانب المخاطر الرهيبة التي يتعرض لها عمال القطاع النفطي في مختلف الشركات النفطية .

واختتم الفرهود تصريحاته بالتأكيد على ان عمال القطاع النفطي خط احمر ولن نسمح لأحد من الانتقاص من حقوقه او المساس بما أقره قانون القطاع النفطي والاتفاقيات وما صدر من احكام تاريخية لصالح جموع العمال.