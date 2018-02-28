نقابة “التطبيقي”: الأعمال الممتازة لـ 619 إداراياً في البنوك

باركت نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لـ 619 ادارياً تحويل مكافأة الأعمال الممتازة الى حساباتهم للبنوك.
وتوجهت النقابة بالشكر الى مدير عام الهيئة بالانابة م. حجرف الحجرف لتوجيهاته ومتابعته لانهاء الاجراءات في وقت قياسي بحيث تعتبر أول جهة حكومية تصرف الأعمال الممتازة والشكر موصول للادارات الادارية والمالية لجهودهم الكبيرة.