نقل أبناء دير الزور إلى جبهات القتال بالغوطة

كشف مكتب دير الزور الإعلامي الموحد عن نقل قوات نظام الرئيس بشار الأسد عدد من أبناء محافظة دير الزور أخيراً إلى جبهات القتال في الغوطة الشرقية، بالتزامن، مع وصول تعزيزات عسكرية بقيادة بـسهيل الحسن (النمر) إلى مشارف الغوطة.

وذكر المكتب لموقع “أورينت نت” أن “النظام نقل العشرات من أبناء محافظة دير الزور الذين تم سوقهم إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية خلال الفترة الماضية، إلى جبهات القتال في غوطة دمشق الشرقية، وذلك رغم حديث النظام ووعوده بأن خدمتهم ستكون في مناطقهم”.

وأكد أنه تحقق من هذه المعلومة من خلال أحد الشبان الذين تم إرسالهم إلى الغوطة قبل أيام مع 35 شاباً.

وقال أحد الناطقين باسم “قناة حميميم المركزية” الروسية أليكسندر إيفانوف إن “موسكو ستدعم تحركات القوات الحكومية البرية في منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية للقضاء على تنظيم جبهة النصرة في حال لم تفلح الوسائل السلمية”.

في غضون ذلك، أكد ناشطون سوريون ومصادر في المعارضة الأنباء التي تحدثت عن مفاوضات بين الجيش السوري والفصائل المسلحة وسط حشد مستمر في محيط غوطة دمشق الشرقية بوساطة روسية للمصالحة.