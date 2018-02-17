نقل حفيد البنا للمستشفى ومطالبات بإطلاق أبو الفتوح

عواصم – وكالات:

أعلنت لجنة دعم حفيد مؤسس جماعة “الإخوان” حسن البنا، المفكر الاسلامي السويسري طارق رمضان، الموقوف احتياطيا بعد اتهامه بالاغتصاب، إلى المستشفى، حيث يعاني من مرض التصلب اللوحي.

إلى ذلك، طالبت أسرة المرشح الرئاسي الأسبق، رئيس حزب “مصر القوية” المحبوس، عبد المنعم أبو الفتوح، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق سراحه فورا، نافية اتهامات لوزراة الداخلية بكونه قياديا بجماعة “الإخوان”، ومحملة السيسي المسؤولية عن سلامته.

بدورها، تجتمع لجنة الأحزاب لمناقشة الوضع القانوني لحزب “مصر القوية”، بعد اعتقال أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص.

على صعيد آخر، أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة أمين الشرطة منصور أبو جبل و12 متهما، إلى 27 فبراير الجاري، لاتهامهم بالتجمهر والتحريض على الإضراب.