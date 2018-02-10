عمر الغانم: نسبة القروض غير المنتظمة تراجعت إلى 1٫7٪ بنهاية العام الماضي

أعلن بنك الخليج امس عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، محققاً صافي ربح بلغ 48 مليون دينار بربحية 17 فلسا للسهم، بزيادة 12% عن صافي الربح للسنة السابقة، البالغ 43 مليون دينار (ربحية السهم 15 فلسا). وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 9 فلوس عن كل سهم، أي بزيادة نسبتها 29% عن توزيعات الأرباح النقدية بمقدار 7 فلوس في العام المنصرم. كما حقق البنك زيادةً بنسبة 8% في صافي إيرادات التشغيل لتصل إلى 181 مليون دينار، وزيادة بنسبة 11% في الربح التشغيلي قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة، ليبلغ 117 مليون دينار، مقارنةً بعام 2016.

استمر تحسن جودة القروض بانخفاض القروض غير المنتظمة إلى 73 مليون دينار، أي بنسبة 1.7% من إجمالي القروض، مقارنةً بمقدار 93 مليون دينار، أي بنسبة 2.4% في نهاية عام 2016. وجاءت تغطية القروض غير المنتظمة بنسبة 414% في نهاية 2017.

وتعليقاً على النتائج، قال عمر قتيبة الغانم، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج: «لقد شهدت السنوات القليلة الماضية محطات بارزة في التحول الستراتيجي لبنك الخليج، بما أحرزه البنك من تقدم بخطى ثابتة نحو النمو. واليوم يهمني أن أعلن عن زيادة صافي ربح البنك بنسبة تفوق العشرة بالمئة، بالإضافة إلى تحسن جودة محفظة القروض من خلال تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.7% بنهاية عام 2017، وذلك بما يتواءم مع معايير القطاع المصرفي الكويتي”.

أضاف الغانم قائلاً: «يواصل البنك تحقيق معدل قوي لكفاية رأس المال، بلغت نسبته 17.8%، وهو معدل يزيد كثيراً عن المعدل الرقابي المطلوب والبالغة نسبته 14%. أما موجودات البنك فقد شهدت نمواً بواقع 4% لتبلغ 5,683 مليون دينار، بينما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 5% ليبلغ 601 مليون دينار وأنهت قروض العملاء السنة بإجمالي 4,060 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 8% عن نهاية السنة السابقة. وفيما يتعلق بالربحية، فقد بلغت ربحية السهم للبنك 17 فلسا في نهاية عام 2017، مقارنةً بمقدار 15 فلسا في نهاية عام 2016. وبلغ معدل العائد على متوسط الموجودات 0.86%، مقارنةً بمعدل 0.79% في عام 2016، بينما بلغ معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين 8.2%، مقارنةً بمعدل 7.7% للسنة السابقة.»

وتمكن البنك من تحقيق ثلاثة تصنيفات إيجابية عن عام 2017، فقد قامت كل من وكالة ستاندارد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية ووكالة كابيتال إنتليجنس برفع تصنيف النظرة المستقبلية للبنك من «مستقرة» إلى «إيجابية»، في حين قامت وكالة فيتش برفع تصنيف الجدارة لبنك الخليج من المرتبة «bb» إلى المرتبة «bb+».