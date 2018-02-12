نهاية البشرية .. بعد عامين

“كبرى المواجهات”، هذه التسمية التي اختارها موقع “لايف ساينس” العلمي المتخصص، لظاهرة فريدة من نوعها سيتعرض لها كوكب الأرض، قد تكتب كلمة النهاية في الكوكب.

وقال “لايف ساينس” إن “المواجهة الكبرى في كوكب الأرض، ستكون اصطدام ظاهرة الاحتباس الحراري، بظاهرة التبريد الشمسي”.

ومن المتوقع أن تبدأ تداعيات “الصدام الأكبر” العام 2020، بالتزامن مع حدث كوني آخر، يطلق عليه “الحد الأدنى الكبير”، عندما تتقلص الموجات الكهرومغناطيسية للشمس، وتقل البقع الشمسية والأشعة فوق البنفسجية إلى أدنى درجة.

وقالت وكالة سبوتنيك: إن ظاهرة “الحد الأدنى الكبير” ستستمر لنحو 50 عاما كاملة، تبدأ في 2020 وتستمر حتى 2070، وهو ما قد يؤدي إلى “عصر جليدي آخر”، علاوة على سلسلة من الكوارث، بسبب اضطراب دورة الشمس لنحو 11 عاما.

وقال دان لوبين، عالم الفيزياء البحثي في معهد سكريبس في جامعة كاليفورنيا الأميركية: “ما نحتاج له بصورة عاجلة أن ندرس كيف ستؤثر التغيرات في الأشعة فوق البنفسجية الشمسية على المناخ”.